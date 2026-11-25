젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 랠리가 하루만에 끝난 25일 코스피가 6%대 급락하며 4600선으로 내려앉았다.

25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

이날 코스피 지수는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4697.51로 장을 마쳤다. 종가 기준 지난 1월 13일(4692.64) 이후 10개월여만 최저치다.

이날 급락으로 젠슨 황 경영 복귀에 따른 전날 상승분(297.49포인트, 6.32%)을 모두 반납했다.

전날 ‘5000피’를 회복했던 코스피는 이날 3%대 급락 출발해 낙폭을 키웠다.

개장 8분 만에 코스피 '매도 사이드카'(프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동됐고 이후에도 하락세는 이어졌다.

오후 들어 장중 저점을 낮춰갔고, 한때 6.66% 내린 4672.55까지 떨어졌다.

삼성전자는 전 거래일 대비 9.87% 하락한 17만 700원에 마감하며 ‘17만전자’를 턱걸이했다. SK하이닉스는 11.05% 내린 103만원에 거래를 마쳤다.

코스닥 지수는 전장보다 15.24포인트(2.29%) 내린 650.64로 장을 마쳤다.

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