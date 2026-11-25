‘시민 공회당(公會堂)’으로 재탄생을 앞두고 있는 대전 대표 근대건축물인 옛 대전부청사(옛 대전공회당) 앞마당이 시민에 먼저 개방된다.

대전시는 원형 복원·보수공사에 들어간 옛 부청사 앞마당을 문화공간으로 정비해 내년 3월부터 운영한다고 25일 밝혔다.

옛 대전부청사 복원 예상도. 대전시 제공

옛 대전부청사는 연면적 2323㎡(지하 1층·지상 3층) 규모로 현재 복원·보수공사에 들어갔다. 설계용역은 마무리 단계이다. 원상 복원 시기는 원형을 대체로 잘 유지했던 1966년 대전청소년회관 때까지의 자료를 바탕으로 한다.

2023년 3월 복합문화예술공간으로 활용안이 확정된 옛 대전부청사는 이듬해 12월 내부해체 공사에 들어갔다. 올해 본공사에 들어가 2027년 12월 개관할 예정이었으나 민선 9기 들어 재정 여건과 감사 등을 이유로 한 차례 제동에 걸렸다가 재추진키로 확정되면서 개관 시점은 2030년 하반기로 3년 늦춰진다. 총사업비는 당초 440억원에서 564억원(매입비 342억·복원보수비 222억원)으로 늘어난다.

대전시는 공사 기간 동안 공사용 가림막을 철거하고 옛 부청사 앞마당을 시민 휴식과 문화행사 공간으로 활용할 방침이다. 앞마당은 가칭 ‘헤리티지 스페이스 1937－대전공회당을 기다리는 시간’으로 정했다. 평상시에는 원도심의 자투리공원으로, 주말과 공휴일에는 버스킹과 팝업 전시, 플리마켓 등이 열리는 문화공간으로 운영한다. 앞마당을 우선 개방한 후 건물 1층 내부는 건축법상의 용도변경 절차와 비용 등을 검토해 추가 개방을 결정할 계획이다.

1937년 준공된 이 건물은 희소성이 큰 근대 모더니즘 건축양식으로 학계에서 중요성을 인정받아왔다. 대전부청사는 대전이 1935년 읍에서 부로 승격한 뒤 1938년 건립한 청사다. ‘대전부’는 일본식 표기로 ‘광역시’를 일컫는 말이다. 당시 신문은 대전시내 가장 높은 건물이자 최첨단 스마트한 근대미를 강조하는 건물이라고 대대적인 보도를 했다.

복원 공사에 앞서 지난해 4월 옛 부청사 해체 공사에 들어간 대전시는 89년 전 건축 당시의 기둥과 보, 벽체 등의 구조부재는 물론 원형창의 위치, 천장 몰딩 등 장식적인 부분도 거의 원형 보존된 것을 확인했다.

1937년 준공 당시의 옛 대전부청사 모습. 대전시 제공

건물 정면의 겉면은 원래대로 큰 통창과 출입구 캐노피를 복원한다. 뒷면도 완전히 노출시켜 옥상으로 가는 개방형 계단 등을 다시 살린다. 2층의 몰딩과 바닥도 원상대로 간다. 3층 공회당의 바둑판 모양의 격자 형태로 끝이 곡선으로 말려있는 ‘궁륭형 우물반자’ 천장도 원형복구와 함께 보존처리해 문화재로써의 가치를 되살린다.

같은해 6월 대전시는 시민설명회를 열고 옛 부청사를 최초 기능인 공회당을 현대적으로 재해석한 ‘새로운 대전공회당’으로 조성하겠다는 활용안을 내놨다.

공회당은 일제강점기 지역 유지들의 사교공간인 ‘구락부(俱樂部)’에서 출발해 3·1운동을 전후로 지역 주민의 주권의식과 사회참여를 상징하는 공론장으로 발전했다. ‘공회’라는 단어 자체가 참여와 집회, 공공성을 뜻하는 근대 신조어라는 점에서 역사적 의미가 있다.

민선9기 들어 시는 옛 부청사 ‘매입가 적정성’에 대한 문제를 제기하면서 사업을 유보했다. 그러나 건물의 역사적․건축적 가치와 원도심 중심부에 위치한 입지적 이점, 다양한 활용 가능성 등이 높게 평가되면서 지속 추진하는 방향으로 계획을 조정했다.

허태정 대전시장이 25일 중구 은행동 옛 대전부청사에서 앞마당 개방 계획을 브리핑하고 있다. 대전시 제공

지난달 국가유산청은 옛 부청사를 ‘대전공회당’으로 국가등록문화유산 등록 예고했다. 최종 등록되면 대전시는 옛 부청사 명칭을 ‘옛 대전공회당’으로 명명할 방침이다.

대전시는 과거 대전공회당의 구조와 기능을 현대적으로 계승해 층별 쓰임새를 정할 예정이다. 민선8기에 정해졌던 민간기업 유치와 로컬 브랜드숍 조성 등 경제적 활용에 비중을 둔 기존 안을 재검토해 문화복합공간으로서 공공성을 강화하는 방향으로 살핀다.

허태정 대전시장은 “대전공회당 복원은 시의 역사적 공간을 되찾아 시민의 삶으로 돌려드리는 일인 만큼 충분한 고증에 나선 후 내년 상반기 활용안을 발표하겠다”고 말했다.

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