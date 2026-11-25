1966년 군부대 주둔 이후 60여 년간 출입이 통제됐던 전남광주시 나주 금성산 정상부의 온전한 시민 환원에 청신호가 켜졌다.

25일 나주시에 따르면 시는 최근 공군본부로부터 금성산 정상 군사시설 부지를 2030년 이후 반환하겠다는 계획이 담긴 공식 공문을 전달받았다.

공군본부가 2030년 이후 군사시설 부지 반환 입장을 전남광주 나주시에 공식 통보했다. 사진은 나주의 진산(鎭山) 금성산 전경. 나주시 제공

시가 군 관계기관과 지속적으로 협의를 이어온 가운데 공군본부가 부지 반환 입장을 공식화하면서 지역사회의 오랜 염원이 구체적 실행 단계로 접어들게 됐다.

나주의 진산(鎭山)인 금성산은 오랜 역사와 문화를 간직한 지역의 상징이지만, 1966년 정상부에 공군 방공포대가 주둔하면서 군사시설 주변 일반인 출입이 엄격히 제한돼 왔다.

시는 정상부 개방을 위해 군 당국과 꾸준히 협의한 끝에 2023년 4월 공군 제1미사일방어여단과 상시 개방 협약을 체결했고, 2024년 2월 노적봉으로 이어지는 일부 등산로를 개통했다. 그러나 핵심 구역인 군부대 주둔 부지는 여전히 군사시설로 남아 있어 온전한 시민 환원 요구가 계속됐다.

특히 지난해 금성산 정상부 군사시설 확대 문제가 불거지자 지역 시민단체와 시민대책위원회는 시설 확대 반대와 정상부 반환 운동을 전개했고, 윤병태 나주시장도 지난해부터 군 관계자들을 수차례 면담하며 금성산의 역사·문화적 가치와 군사시설 이전·철수 필요성을 설득해 왔다.

금성산은 고려시대부터 군사적 요충지로 활용된 공간이자, 우리나라 현존 최고(最古) 화약무기로 확인된 ‘황자화통(黃字火筒)’이 출토되는 등 학술적·역사적 가치가 높은 곳이다.

시는 앞으로 군 관계기관과 긴밀히 협의해 군사시설 이전·철수와 부지 반환에 필요한 후속 절차를 밟아나갈 방침이다. 부지 반환이 구체화되면 정상부 안전 확보와 시설 정비, 자연환경 보전, 역사·문화·관광자원 활용 방안을 종합 검토해 시민 누구나 누릴 수 있는 열린 공간으로 조성할 계획이다.

윤병태 나주시장은 “금성산 정상부를 온전히 시민의 품으로 돌려드리는 것은 60여 년간 이어진 시민의 숙원이자 반드시 이뤄야 할 과제였다”며 “함께 힘을 모아주신 시민 여러분께 감사드리며, 군 관계기관과 긴밀히 협의해 후속 절차가 차질 없이 추진되도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

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