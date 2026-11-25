전남광주 고흥군 봉래면 일원에 조성되는 ‘고흥 우주발사체 국가산업단지’가 정부로부터 산업단지계획 최종 승인을 받으며, 대한민국 우주산업 전주기 생태계 구축 사업이 본궤도에 올랐다.

25일 고흥군에 따르면 고흥 우주발사체 국가산업단지 산업단지계획이 이날 정부로부터 최종 승인됐다. 이번 승인은 우주산업 육성을 위한 정부의 정책 의지와 고흥군의 체계적인 사전 준비, 관계기관 간 긴밀한 협력이 맞물린 결과다. 특히 전국 지방권 국가산단 후보지 가운데 가장 빠르게 산업단지계획 승인을 마쳤다는 점에서 의미가 크다.

전남광주 고흥 우주발사체 국가산업단지 산업단지계획이 25일 정부로부터 최종 승인을 받았다. 공영민 고흥군수가 이날 ‘고흥 우주발사체 국가산업단지 승인 확정’ 문구가 적힌 플래카드를 펼쳐 보이고 있다. 고흥군 제공

고흥 우주발사체 국가산업단지는 우주발사체산업 클러스터의 핵심 거점 사업으로, 고흥군 봉래면 나로우주센터 인근에 총사업비 약 3800억원을 투입해 약 152만㎡(46만평) 규모로 조성된다.

군은 이번 승인을 계기로 기존 나로우주센터와 구축 중인 민간발사장, 발사체기술사업화센터 등 핵심 기반시설을 유기적으로 연계해 우주발사체 관련 기업을 집적화할 방침이다. 이를 통해 연구개발(R&D)부터 제조·시험·사업화로 이어지는 우주산업 전주기 생태계 조성을 본격화하고, 양질의 일자리 창출과 인구 유입, 지역 상권 활성화를 이끌어낸다는 구상이다.

국가산단의 접근성과 경쟁력을 높이기 위한 광역 교통망 확충도 병행한다. 군은 고흥~봉래 간 국도 15호선 4차로 확장사업을 차질 없이 추진하는 한편, 벌교~고흥 우주선 철도와 고흥~광주 간 고속도로 건설사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

아울러 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치, 사이언스컴플렉스 조성, 지산학연 연합캠퍼스 구축 등 연계 사업도 적극 추진해 연구·교육·인력양성·기업지원 기능을 고도화할 예정이다.

공영민 고흥군수는 “고흥군의 오랜 염원이자 군민 여러분의 간절한 바람이 담긴 이번 승인을 6만여 군민과 70만 향우 여러분과 함께 진심으로 환영한다”며 “국가산단이 성공적으로 조성돼 기업 유치와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 교통망 확충과 정주여건 개선 등 필요한 과제를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

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