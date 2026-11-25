전남광주 지역 소상공인의 온라인 시장 진출과 디지털 역량 강화를 지원할 거점 공간인 ‘소담스퀘어 전남’이 공식 문을 열고 본격적인 운영에 들어간다.

25일 전남광주시 등에 따르면 소담스케어 전남이 오는 27일 개소식을 갖고 지역 소상공인의 온라인 판로 확대와 디지털 전환을 위한 지원 사업을 본격 추진한다.

개소식에는 이병권 중소벤처기업부 제2차관, 김원이 국회의원, 강명수 전남광주특별시 산업경제부시장, 강성휘 목포시장 등 주요 내빈과 지역 소상공인 등 50여 명이 참석할 예정이다. 행사는 지역 소상공인들이 내빈들과 함께 현장 스튜디오를 직접 활용해 자사 제품을 소개하는 참여형 방식으로 진행된다.

소담스퀘어 전남은 지난 4월 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 ‘디지털커머스 전문기관(소담스퀘어) 사업’ 공모에 선정된 이후 시설 구축을 마치고, 지난달 19일 임시 개소했다. 임시 개소 이후 현재까지 지역 소상공인 400곳을 대상으로 디지털 역량 강화와 온라인 판로 개척 프로그램을 운영하며 현장 수요를 점검해 왔다.

운영은 목포MBC와 전남정보문화산업진흥원, 남도장터가 공동으로 맡는다. 소담스퀘어 전남은 소상공인의 실질적인 매출 증대를 돕기 위해 마케팅 전략 기초 교육부터 홍보 콘텐츠 제작, 라이브커머스 방송 지원까지 단계별 프로그램을 제공한다.

또 내부에는 라이브커머스와 제품 사진 촬영 등을 위한 전문 스튜디오와 촬영 장비, 영상 편집실, 교육장 등 디지털커머스 전용 인프라가 구축돼 있으며, 지역 소상공인에게 전액 무상으로 대관·대여된다. 지원 프로그램 참여와 시설·장비 이용을 희망하는 소상공인은 ‘판판대로’ 누리집과 네이버 플레이스를 통해 신청할 수 있다.

김순규 목포MBC 대표이사 사장은 “소담스퀘어 전남이 지역 소상공인들에게 온라인 시장 경쟁력을 키우는 든든한 거점이 되도록 역량을 집중하겠다”며 “지역과 함께 성장하는 소담스퀘어 전남의 행보를 기대해 달라”고 말했다.

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