김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 해외 명품 스키복을 입은 사진이 공개된 가운데 스키 장비가 유엔(UN) 제재로 대북 반입이 금지된 사치품인 것으로 확인됐다. 그간 명품 의류, 장신구 등을 걸친 김씨 일가의 모습이 수차례 포착된 만큼, 이들을 위해 북한에 반입되는 사치품은 상당한 규모에 이를 것으로 추정된다.

미국 국무부 대변인은 24일(현지시간) 미국의소리(VOA) 방송의 관련 질의에 “김주애가 착용한 유럽산으로 추정되는 고가 스키 장비는 유엔 제재에 따라 북한 반입이 금지된 사치품”이라고 밝혔다. 이어 “유엔 회원국은 관련 안전보장이사회 결의에 따라 사치품을 북한에 직·간접적으로 공급하거나 판매·이전하지 못하도록 해야 한다”며 “스키 장비와 같은 여가용 스포츠 장비도 여기에 포함된다”고 설명했다.

김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 지난 15~16일 삼지연시 관광지구에서 스키를 타고 있다. 노동신문·연합뉴스

유엔 안전보장이사회는 북한의 첫 핵실험 이후인 2006년 결의 1718호를 채택해 회원국에 사치품의 대북 공급·판매·이전을 금지하도록 했다. 2016년 결의 2270호에서는 대북 반입 금지 사치품에 ‘여가용 스포츠 장비’를 명시했다. 유럽연합(EU)도 자체 대북제재 규정에 스키 장비를 금지 품목으로 포함하고 있으며, EU 회원국이 아닌 스위스 역시 관련 품목의 대북 공급을 금지하고 있다.

앞서 북한 노동당 기관지 노동신문은 지난 17일 주애가 삼지연시 관광지구 스키장에서 활강하는 모습을 담은 사진을 공개했다. 주애가 사용한 스키와 폴에는 스위스 업체 스퇴클리(Stöckli)의 로고가 확인됐다. 함께 스키를 탄 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장이 착용한 부츠도 오스트리아 업체 피셔(Fischer) 제품으로 추정됐다. 스퇴클리 스키는 한 세트에 최소 1100달러(약 148만원)에 달하는 고가 장비로 알려졌다.

안보리 결의에 따라 제조사가 북한에 직접 판매하지 않았더라도 제3국 중개인 등을 거쳐 북한에 반입됐다면 제재 위반 소지가 있다. 다만 스퇴클리와 피셔는 VOA에 북한과 어떠한 사업 관계도 맺고 있지 않다고 밝혔다.

김씨 일가의 ‘명품 애호’는 과거 공개 행보에서도 여러 차례 확인됐다. 2023년 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 현장을 찾은 주애는 프랑스 명품 브랜드 디올의 검은색 패딩을 입고 있었다. 당시 외신들은 해당 제품 가격을 약 1900달러(당시 환율 기준 약 240만∼280만원)로 추정했다. 지난해에는 김정은의 여동생 김여정 노동당 총무부장이 고가의 명품을 착용한 채 중국 전승절 80주년 행사에 참석해 눈길을 끌었다. 김정은은 1만4100달러(약 2000만원) 상당으로 추정되는 스위스산 명품 손목시계를 찼고, 김여정은 7500달러(약 1000만원) 상당의 디올 핸드백을 들었다. 같은 해 강원도 원산갈마해안관광지구 준공식에 참석해 약 18개월 만에 공식 석상에 모습을 드러낸 아내 리설주 여사는 구찌 가방을 들고 등장했다.

북한 지도자 일가의 사치품 소비 행태는 특권적 생활양식을 드러내는 동시에 ‘백두혈통’의 위상을 시각적으로 과시하기 위한 목적이라는 해석이 나온다. 특히 주애를 앞세운 김씨 일가의 공개 행보가 경제·민생 분야와 건설 현장 등으로 확대되는 가운데, 패션 역시 북한의 미래를 대표할 인물로서 주애의 독자적인 이미지와 존재감을 구축하는 데 중요한 역할을 한다는 분석이다. 다만 이 같은 행태가 북한 주민들에게 상대적 박탈감을 안길 수 있다는 지적도 크다.

국제사회의 대북제재에도 김씨 일가를 위한 사치품은 매년 상당한 규모로 북한에 반입되고 있는 것으로 보인다. 제재에 따라 해외에서 사치품을 직접 들여올 순 없더라도 인편을 통해 해외에서 암암리에 조달해오는 식이다. 국방부와 한국국방연구원(KIDA)는 2024년 연구에서 김씨 일가를100여 명으로 집계해 이들의 사치품 소비가 연간 8300억원에 이른다고 분석했다.

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