기후변화로 멸종·유실 위기에 직면한 석회암지대 자생식물 유전자원을 보전하기 위한 민관 협력 작업이 본격 궤도에 올랐다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원(한수정)은 신한카드와 협력해 석회암지대 자생식물 10종의 종자 약 1만 립을 백두대간 글로벌 시드볼트에 저장했다고 25일 밝혔다.

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종자 저장은 신한카드 기부금으로 추진하는 숲정원 조성 사업의 하나다. 백두대간 산림생태계의 생물다양성을 보전하고 기후변화에 따른 식물자원 유실에 대비하고자 추진한다.

저장한 종자는 갈기조팝나무와 가침박달 등 석회암지대 자생식물 10종이다. 특히 우리나라에서만 자라는 특산식물인 댕강나무와 버들개회나무, 할미밀망 3종도 포함했다.

이번 활동은 민간기업의 기부와 공공기관의 전문성을 결합해 자생식물 유전자원을 미래세대에 전달하기 위한 보전 활동이라는 점에서 의미를 더했다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장 “숲정원 조성 사업이 정원 조성을 넘어 백두대간의 산림생태계와 자생식물을 보전하는 활동으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 민간기업과 협력해 식물자원 보전과 사회적 가치 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.

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