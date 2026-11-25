지난해 11월 26일 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 '웡 푹 코트'에서 화재가 발생해 불길이 치솟고 있다. 세계일보 자료사진

홍콩 정부가 대형 아파트 화재 참사 1주기를 앞두고 시민들의 합법적인 추모 활동을 보장하겠다는 입장을 밝혔다.

온라인에서 추모를 계기로 소란이나 파괴 행위를 일으키려는 움직임에는 법에 따라 대응하겠다고 경고했다.

25일 홍콩 TVB 등에 따르면 에릭 찬 홍콩 정무사장은 전날 라디오 방송에 출연해 “온라인에서 다른 사람을 선동해 소란을 일으키려는 움직임을 확인했다”며 “누군가 파괴 행위를 하려 한다면 정부는 적절한 시기에 법을 집행할 것”이라고 말했다.

찬 정무사장은 민간에서 다양한 추모행사가 준비되고 있다며 정부 차원의 별도 추모행사는 개최하지 않을 계획이라고 설명했다. 그러면서 시민들의 합법적인 추모 활동을 방해하지는 않겠다고 강조했다.

그는 화재 참사에 깊은 슬픔을 느낀다며 슬픔과 분노를 개혁의 동력으로 삼아 사고에서 교훈을 얻고 유사한 참사가 재발하지 않도록 하겠다고 밝혔다.

화재 원인 조사와 책임 규명 등을 위해 구성된 독립위원회가 제시한 개혁 권고안 120개도 모두 이행하겠다고 약속했다.

찬 정무사장은 권고안의 약 90%는 시행을 준비하거나 이미 착수한 상태라며, 업계 의견 수렴과 법률 개정이 필요한 10여개 권고안은 이행에 더 많은 시간이 걸릴 것으로 내다봤다.

홍콩 정부는 이날 화재 피해 주민과 유가족을 위한 추가 지원책도 발표했다.

화재 피해 지원기금을 통해 피해 아파트 소유주에게 가구당 30만 홍콩달러(약 5100만원)의 생활지원금을 지급하고, 유가족에게는 사망자 1명당 20만 홍콩달러(약 3400만원)를 추가 지원하기로 했다.

앞서 지난해 11월 26일 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트에서 대형 화재가 발생해 168명이 숨지고 79명이 다쳤다. 이는 최근 수십 년간 홍콩에서 발생한 화재 가운데 가장 많은 사망자를 낸 참사다.

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