AI가 데이터를 정리하고 대안까지 내놓는 시대에 리더가 할 일은 무엇일까. 김승규 전자신문 편집인이 쓴 『더 디사이더』(원앤원북스)는 ‘결정’이라고 답한다.

원앤원북스 제공

무엇이 중요한 문제인지 정하고, 선택지 가운데 조직의 방향을 고르고, 결과에 책임지는 일은 AI가 대신하지 못한다. AI는 예측하고 추천할 수는 있어도 위험을 감수할지 판단하고 미래의 가치를 고르는 주체가 될 수 없다는 것이다.

책에는 “리더는 더 이상 ‘분석하는 사람’이 되어선 안 된다”는 문장이 나온다(32쪽). 데이터를 모으고 해석하는 능력은 기술 덕에 상당 부분 흔한 능력이 됐고, 리더의 실력은 결정의 속도와 방향 설정에서 갈린다고 저자는 본다.

저자는 100% 확신이 설 때까지 기다리지 말고 70%의 정보로 먼저 움직인 뒤 실행하면서 고치라고 권한다. 플랜 B와 C를 미리 준비하라는 조언도 한다.

기업 사례로는 소니와 애플, 넷플릭스를 든다. 소니가 내부 조율에 시간을 쓰는 사이 애플은 아이팟으로 음악 시장의 판도를 바꿨고, 넷플릭스는 DVD 대여 사업이 정점일 때 스트리밍으로 옮겨 갔다.

저자는 두 사례를 결정 시점이 기업의 운명을 가른 예로 본다. 승자독식 시장에서 2등 전략은 통하지 않고, 캐시카우를 놓고 새 시장으로 가는 피벗에는 용기가 필요하며, 보고서와 회의에 갇힌 조직은 때를 놓친다는 주장이다. 조직의 속도는 CEO의 속도를 넘지 못하니 리더가 주저하면 조직이 멈춘다는 말도 책에 나온다.

결정은 기업만의 문제가 아니라고 저자는 말한다. 타다와 원격의료를 둘러싼 갈등, 신산업과 기존 산업 사이의 규제 딜레마를 사례로 정부와 공공 리더의 판단이 기업 생존과 국가 경쟁력에 미치는 영향을 따진다.

개별 기업 지원보다 산업 생태계 전체를 키우는 정책이 중요하다고 하고, 콘텐츠와 데이터부터 AI 풀스택, 피지컬 AI까지 한국이 택할 방향도 제시한다. 리더십의 본질은 책임이며, 한국 리더에게는 공약을 고치거나 파기할 수 있는 용기가 필요하다고 썼다(178쪽).

현장에서 만난 리더들의 공통점으로는 명확한 메시지와 신뢰, 빠른 기동력, 파트너를 잇는 능력, 핵심을 찾는 질문, 흔들리지 않는 에너지와 멘탈을 꼽았다. 좋은 전략도 구성원이 움직이지 않으면 성과가 나지 않고, 정교한 AI 분석도 리더가 최종 선택을 하고 책임지지 않으면 쓸모가 없다고 했다.

책의 마지막 장은 의사 결정 5대 프로토콜이다. 본질(Essence), 구조(Structure), 타이밍(Timing), 실행(Execution), 책임(Accountability)의 다섯 기준을 각각 무엇을 볼 것인가, 어떻게 생각할 것인가, 언제 행동할 것인가, 어떻게 조직을 움직일 것인가, 무엇을 책임지고 남길 것인가라는 질문으로 풀었다. 리더가 자기 판단을 끝까지 점검하는 도구로 쓰라는 것이 저자의 설명이다.

저자는 증권사에서 일하다 전자신문으로 옮겨 평기자부터 편집국장까지 지냈다. 27년간 정부 부처, 대기업, 금융권, 스타트업을 취재했고 지금은 전자신문 편집인과 전자신문인터넷 대표이사를 맡고 있다. 책에는 이 현장에서 본 변화와 결단의 순간을 담았다.

장덕현 삼성전기 사장은 추천사에서 “당신은 분석가인가, 결정권자인가?”라고 물었다. 강태영 NH농협은행장, 신원근 카카오페이 대표, 유인상 CJ올리브네트웍스 대표 등도 추천사를 썼다. 276쪽, 2만2000원.

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