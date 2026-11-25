충북도 이름을 딴 해군 호위함 '충북함'이 취역 10년 만에 충북도와 자매결연을 했다.

신용한 충북도지사는 25일 경기 평택 해군 제2함대사령부를 찾아 김현돈 충북함장과 협약서에 서명했다. 2함대는 서해 최일선에서 방어 임무를 맡은 부대다. 신 지사는 승조원 위문금을 전달하고 함정을 둘러본 뒤 장병들과 오찬을 했다.

신용한 충북도지사(왼쪽)와 김현돈 충북함장이 25일 자매결연 협약서에 서명하고 있다. 충북도 제공

해군은 함정의 규모와 유형에 따라 이름을 붙인다. 구축함은 이순신·세종대왕 같은 역사 인물, 호위함은 주로 시·도 지명, 소해함은 기지 인근 시·군이나 섬 등의 지명을 쓴다. 충북함도 이 기준에 따라 충북도 이름을 땄다.

도에 따르면 충북함은 2500톤급 호위함으로 전장 100여m다. 서해 북방한계선(NLL·남북 해상 경계선 역할을 하는 선) 수호와 연안 방어가 주 임무다. 2014년 진수(배를 물에 띄우는 일)됐고 2016년 1월 취역(정식으로 해군 함정이 되는 일)했다.

2014년 진수식에는 이시종 당시 도지사가, 2016년 취역식에는 행정부지사가 참석했다. 이후 충북함과의 교류는 이뤄지지 않았다.

물꼬는 올해 트였다. 지난 1월31일 청주 출신 김현돈 함장이 취임한 뒤 도와 교류가 활발해지면서 결연 논의가 속도를 냈다. 도는 애초 추석 무렵 협약을 추진했으나 일정이 맞지 않아 이날로 미뤘다.

다른 시·도는 앞서 함정과 결연을 맺었다. 도에 따르면 인천함(2013년), 경기함(2015년), 전북함(2015년), 광주함(2017년), 강원함(2017년), 대구함(2018년), 대전함(2023년) 등이 지자체와 결연했다. 충남도는 충남함과 결연한 뒤 도지사 명예함장 위촉, 공직자 안보체험 정례화 등을 이어가고 있다.

도는 앞으로 충북함과 교류·협력을 정례화하고 도민 안보의식을 높일 계획이다. 신 지사는 협약식 직후 격려사에서

“오늘 자매결연을 통해 충북도와 충북함은 하나 됨을 약속한 든든한 '가족'이 됐다”며 “바다가 없는 내륙 충북에게 이곳 서해를 호령하는 충북함은 단순한 함정을 넘어 167만 도민의 큰 자랑이자 자부심”이라고 마랬다. 그러면서 “충북은 경제성장률 전국 1위, 이차전지 1위, 바이오·반도체 2위 등 그 어느 때보다 역동적으로 발전하고 있다”며 “충북함 장병 여러분들도 충북의 눈부신 도약에 큰 자긍심을 갖고 추워지는 날씨 속에서도 건강과 안전을 최우선으로 삼아 무탈하게 근무에 임해 달라”고 덧붙였다.

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