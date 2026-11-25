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같은 과장급이라도 여성 관리자는 남성보다 경력이 더 길지만 월급은 약 7.7% 적은 것으로 나타났다.

25일 한국여성정책연구원이 공개한 ‘2026년 여성관리자패널조사’ 활용 연구 결과에 따르면 여성 과장급 관리자는 남성보다 경력이 3.6년, 근속기간은 1.7년 더 길었다.

김난주 한국여성정책연구원 연구위원이 427개 기업의 과장급 관리자 자료로 성별 임금 격차를 분석한 내용이다.

그러나 개인과 기업의 특성을 통제한 뒤에도 여성의 월평균 임금은 남성보다 약 7.7%, 인센티브를 포함한 연간 총보수는 약 8.4% 낮았다.

다만 가족친화인증기업에서는 과장급 관리자의 성별 임금 격차가 상대적으로 작았다. 이에 김 연구위원은 가족친화인증 평가에 성별 임금 격차 등 보상 관련 지표를 추가하자고 제안했다.

◆ 나이 들수록 벌어지는 격차

임금 격차는 관리자 직급에 이르기 전부터 쌓인다. 성평등가족부에 따르면 2024년 기준 한국의 성별임금격차는 29.0%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(10.1%)의 약 3배이자 회원국 가운데 가장 크다.

남성 대비 여성의 임금 수준은 20대 88.7%에서 50대 56.4%까지 낮아진다.

지난 18일 성평등가족부와 한국여성정책연구원이 연 ‘성평등 일터 조성을 위한 정책 포럼’에서 강민정 한국여성정책연구원 연구위원은 30·40대에 출산·육아로 경력이 끊기거나 남녀 간 근속 기간 격차가 벌어지고, 이런 차이가 쌓여 승진 기회와 임금 수준에도 영향을 미친다고 진단했다.

이번 분석에서는 과장급에 오른 여성 관리자의 근속기간이 남성보다 1.7년 길었는데도 임금 격차가 남았다.

◆ 승진 경험부터 적었다

승진 기회에서도 성별 격차가 확인됐다. 고영우 한국노동연구원 선임연구위원의 분석에 따르면 여성 관리자는 남성보다 승진 경험 비율과 부장급 이상 고위직 진출 비중이 낮았다.

특히 일·생활 균형 관련 조직문화 지표는 일부 분석에서 여성 관리자의 승진 여부와 음(-)의 관계를 보였다. 고 선임연구위원은 승진 기준과 평가 절차의 투명성을 높이고 성별 고정관념에 따른 인사 관행을 개선해야 한다고 제언했다.

승진 과정을 들여다봐야 한다는 의견은 지난 18일 포럼에서도 나왔다. 김상경 여성금융인네트워크 회장은 정부가 내년 시행을 목표로 추진하는 고용평등공시제의 공시 지표에 ‘핵심보직 신규 배치율’과 ‘직급별 승진율’을 넣자고 제안했다.

고용평등공시제는 기업이 직종·직급·고용형태별 임금과 고용 현황을 공개해 성별 격차를 스스로 진단하게 하는 제도다.

연구진은 여성 관리자가 경력 목표를 이루려고 장시간 근로에 의존하지 않도록 조직 내 멘토링과 네트워크 참여 기회를 넓히고 공정한 승진 기회를 보장해야 한다고 강조했다.

한편 여성관리자패널조사는 노동시장 성평등과 여성의 유리천장 극복을 위해 2007년부터 실시됐다. 현재 100인 이상 사업체에 근무하는 과장급 이상 여성 관리자 3500명과 남성 관리자 1511명을 매년 추적 조사하고 있다.

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