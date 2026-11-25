전남광주 신안지역의 한 건설사가 전임 군정 시절 신안군 공무원의 지시로 공사를 먼저 마쳤으나 계약과 대금 지급이 이뤄지지 않았다며 군을 상대로 소송을 제기했다. 업체 측이 소장에서 그동안 관행적으로 ‘선시공·후계약’ 방식의 거래가 이뤄졌다고 밝히면서 전임 군정 시절 계약 행정의 적법성을 둘러싼 파장이 일고 있다.

25일 신안군에 따르면 A건설은 지난달 21일 광주지방법원 목포지원에 제출한 소장에서 신안군으로부터 받지 못한 공사대금이 총 4억5861만6800원에 달한다며 공사대금 및 부당이득반환을 청구했다.

신안군청 전경. 신안군 제공

업체 측이 주장하는 미지급 대금은 △2022년 태풍 ‘힌남노’ 피해 가로수 복구공사(2000만원) △2024년 도초면 황칠나무 식재·토공사(1억원) △2026년 도초면 죽연리 수국 식재·굴취공사(1억106만원) △2026년 지도읍 젓갈타운 주변 그라스 식재공사(2억3755만6800원) 등 총 4건이다. A건설은 이 중 3억원을 우선 청구하고 추후 감정을 거쳐 청구 금액을 변경하겠다고 밝혔다.

A건설은 소장에서 담당 공무원이 설계도면을 제시하며 현장 작업을 지휘·감독했고, 추가경정예산 편성 후 계약서 작성과 대금 정산을 약속했다고 주장했다.

업체는 그 근거로 2025년 진행한 도초면 발매리 수국 식재공사, 장산면 화이트물결 산책로 수목 식재공사, 순백의 정원 수목 식재공사 등 3건을 제시하며, 당시에도 작업을 먼저 완료한 뒤 사후에 계약서를 작성하고 대금을 지급받았다고 밝혔다.

이번 소송을 계기로 박우량 전 군수 재임 당시의 계약 행정과 업체 선정 경위도 다시 주목받고 있다.

법인등기부 등에 따르면 A건설(2022년 상호 변경)은 2019년부터 2024년까지 6년간 신안군과 총 197건, 약 75억원 규모의 수의계약을 체결했다. 아울러 A건설의 등기 이사가 박 전 군수의 친동생이 2023년 대표이사로 취임한 B토건에서 약 20년간 대표이사를 지낸 인물인 것으로 파악됐다.

신안군은 전임 군정에서 실제 공사 진행 시점과 다른 착공·준공 서류를 근거로 공금이 집행됐을 가능성을 들여다보고 있다. 다만 계약 절차의 적법성과 실제 시공에 따른 부당이득반환 책임 범위는 향후 재판 과정에서 가려질 전망이다.

한편 신안군은 지난 6일 ‘사계절 꽃피는 1섬 1정원화 사업’과 ‘지도 기후대응 도시숲 조성사업’ 등 4개 주요 사업의 계약·예산 집행 과정에 위법 소지가 있다며 박 전 군수를 업무상 배임 등 혐의로 수사기관에 고발했다.

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