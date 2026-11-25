영남대가 글로벌 학술정보 분석기업 클래리베이트가 발표한 ‘2026 세계에서 가장 영향력 있는 연구자’ 명단에 3명의 교수가 이름을 올리며 세계적인 연구력을 인정받았다. HCR에 3명이 선정된 것은 연세대, 고려대 등과 함께 국내 공동 8위에 해당한다.

올해 HCR에는 전 세계 62개국에서 6802명의 연구자를 선정했다. 국내에서는 총 22개 기관에서 74명이 명단에 올랐다. 2명 이상의 연구자가 선정된 곳은 영남대를 포함해 12곳이다. 나머지 10개 기관은 1명씩 선정됐다.

영남대가 글로벌 학술정보 분석기업 클래리베이트가 발표한 ‘2026 세계에서 가장 영향력 있는 연구자’ 명단에 3명의 교수가 이름을 올리며 세계적인 연구력을 인정받았다.

영남대에서는 이용록(화학공학부 명예교수)·최인호(의생명공학과)·라지 아추단(화학공학부) 교수가 선정됐다. 세 교수는 각자의 연구 분야에서 국제적으로 주목받는 성과를 축적해 왔다.

이용록 교수는 유기반응과 천연물, 방향족 화합물 합성 연구를 바탕으로 나노촉매와 나노재료 분야까지 연구 영역을 넓혀 왔다. 친환경 나노소재와 이를 활용한 광촉매·바이오센서 등 응용 연구를 이어가며 국제 학술계에서 연구 영향력을 높여 왔다.

최인호 교수는 세포배양과 천연물 기반 바이오 연구를 수행해 국제 저명 학술지에 지속적으로 논문을 발표하고 있다. 관련 특허·기술이전 등 산업계에서도 주목하는 성과를 거둬 왔다. 세포배양 분야의 권위자로 세포배양 기술에 인실리코·인공지능(AI) 분석을 접목하는 연구와 국내 바이오산업 기반 구축에도 힘을 쏟고 있다.

라지 아추단 교수는 그래핀 산화물, 탄소점 등 탄소 기반 나노소재와 나노복합체의 친환경 합성 및 응용 연구를 선도해 왔다. 에너지 저장, 염료 분해, 바이오이미징과 센서 등 다양한 분야에서 연구를 수행하며 국제 공동연구와 학술적 영향력을 확대하고 있다.

최외출 총장은 “영남대 교수님들이 세계 연구자들과 어깨를 나란히 하며 학문적 영향력을 인정받은 것은 각자의 학문 분야에서 꾸준히 축적해 온 연구 역량의 값진 결실”이라며 “HCR 선정은 특정 학문 분야나 개인 연구자에 머물지 않고 대학의 연구 생태계 전반이 국제적인 경쟁력을 갖춰가고 있음을 보여준다”고 말했다.

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