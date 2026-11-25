한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 스마트글라스를 체험하고 있다. 이번 전시에서는 안경테와 선글라스, 안경렌즈, 콘택트렌즈를 비롯해 검안·가공 장비와 광학기기, 시력관리 서비스 등 안경광학 산업 전반의 제품과 기술을 선보였다.

‘2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)’가 25일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 개막했다. 대한안경사협회와 서울메쎄가 공동 주최하는 이번 전시회는 27일까지 열린다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 스마트글라스를 체험하고 있다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 스마트글라스를 체험하고 있다.

이번 전시에서는 안경테와 선글라스, 안경렌즈, 콘택트렌즈 등 다양한 안경 제품을 선보인다. 시력 검사와 렌즈 가공에 사용하는 장비를 비롯해 광학기기, 시력관리 서비스 등 안경원에서 활용하는 제품과 기술도 소개된다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 스마트글라스를 체험하고 있다.

스마트글라스를 직접 착용해 볼 수 있는 체험존도 마련됐다. 여러 브랜드의 제품을 한자리에서 비교하고 기능과 착용 특성을 확인할 수 있다. 관련 학술 프로그램에서는 인공지능(AI)과 디스플레이 기술 발전에 따른 안경산업의 변화, 시력보정과 렌즈 가공 등 안경사의 전문영역 확대 가능성을 다룬다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 AI 스마트 안경을 살펴보고 있다.

25일 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 국제 안경광학산업 전시회(KIOF 2026)'를 찾은 관람객들이 다양한 선글라스를 살펴보고 있다.

전시 기간 안경사 보수교육과 전문 세미나도 진행된다. 근시 관리와 근시억제 렌즈, 다초점 콘택트렌즈, 스마트글라스용 안경렌즈 기술 등을 주제로 연구 동향과 현장 적용 사례를 공유한다.

26∼27일에는 국내 유통사 초청 1대1 수주회와 해외 바이어 초청 수출상담회가 열린다. 참가기업과 국내외 구매 담당자가 제품 공급과 입점, 수출 조건 등을 협의하는 자리로, 신규 거래처 발굴과 판로 확대를 지원한다.

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