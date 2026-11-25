재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다는 최태원 SK그룹 회장 측의 화해권고 요청을 노소영 아트센터 나비 관장 측이 거부하고 상고 취하를 요구했다. 돈을 얼마나 주느냐가 아니라 소송을 어떻게 끝내느냐를 두고 양측의 입장이 갈린 것이다.

노 관장 측 소송대리인은 25일 “최 회장 측 화해권고 요청과 관련해 동의하지 않는다는 취지의 서면을 (대법원에) 제출했다”며 “최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고 취하를 하기 바란다”고 밝혔다.

노소영 아트센터 나비 관장(왼쪽), 최태원 SK그룹 회장. 연합뉴스

앞서 최 회장 측은 지난 23일 재산분할 재상고심을 맡은 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다. 지난 7월 파기환송심에서 정한 재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다는 취지다.

그렇다면 최 회장은 왜 상고를 취하하지 않고 화해권고를 요청했을까.

최 회장이 상고를 취하하면 지난 7월 서울고법이 내린 판결이 그대로 확정된다. 별도의 합의 절차 없이 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급할 의무가 확정되는 것이다.

화해권고는 다르다. 재판부가 소송 당사자에게 합의를 권하는 절차로, 기존 판결과는 별도로 분쟁을 종결할 조건을 정할 수 있다. 양측이 결정문을 송달받은 날부터 2주 이내에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력을 갖는다.

최태원 SK그룹 회장. 연합뉴스

최 회장 측은 재산분할 소송을 마무리하는 데 그치지 않고 이혼과 재산분할을 둘러싼 추가 법적 분쟁까지 종결하겠다는 입장이다. 상고를 취하하면 기존 판결이 그대로 확정되지만, 화해권고를 통해서는 향후 추가 청구를 하지 않는다는 내용까지 합의 조건에 담을 수 있다.

최 회장 측 법률대리인은 지난 23일 화해권고 요청이 오랜 기간 이어진 분쟁을 최종적으로 마무리하기 위한 것이라고 설명했다. 재산분할금 9440억원을 전액 지급해 모든 분쟁을 종결하고 경영에 전념하겠다는 것이 최 회장의 입장이다.

반면 노 관장 측은 조속한 해결을 원한다면 상고를 취하하는 것이 더 빠르다는 입장이다. 화해권고는 재판부의 결정과 결정문 송달, 이의신청 기간 등을 거쳐야 하지만 상고를 취하하면 이러한 절차 없이 판결을 확정할 수 있기 때문이다.

두 사람의 법정 다툼은 2017년 최 회장이 이혼 조정을 신청하면서 시작됐다. 1심에서 665억원이었던 재산분할금은 2024년 5월 2심에서 1조3808억원으로 늘었다가 올해 7월 파기환송심에서 9440억원으로 줄었다.

최 회장은 이에 불복해 재상고한 뒤 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받겠다는 의사를 밝혔다.

재산분할금 전액 지급 의사를 밝힌 최 회장 측은 화해권고를 통한 분쟁의 종결을, 노 관장 측은 상고 취하를 통한 신속한 판결 확정을 요구하고 있다. 양측의 이견이 해소되지 않으면 재상고심은 계속된다.

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