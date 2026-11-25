GS그룹 허태수 회장의 5촌 조카인 허서홍 GS리테일 대표이사(사진)가 부사장에서 사장으로 승진했다.

25일 GS리테일에 따르면 이날 발표된 GS그룹 2027년 정기 임원인사에서 허 부사장이 대표이사에 오른 지 약 2년 만에 사장으로 승진했다. 허 사장은 허광수 삼양인터내셔날 회장의 장남이자 허 회장의 5촌 조카다.

허 사장은 GS리테일 실적 호조로 인해 승진한 것으로 꼽힌다. GS리테일의 올 3분기 매출은 3조3143억원, 영업이익은 1321억원으로 분기 기준 역대 최대 실적이다. 3분기 누적 영업이익은 2998억원으로 지난해 연간 영업이익 2921억원을 이미 넘어섰다. GS리테일은 허 사장이 대표이사로 부임한 이후인 2025년 2분기부터 6개 분기 연속 전년 대비 영업이익이 늘었다.

GS리테일 관계자는 “앞으로도 본질에 집중하는 경영으로 편의점·슈퍼·홈쇼핑의 본업 경쟁력을 높이는 데 우선 집중할 계획으로 주GS에서 근무하며 휴젤 인수를 성공적으로 주도한 경험을 기반으로 미래 성장을 위한 신사업과 해외 진출 확대의 청사진도 점차 구체화해 GS리테일의 지속가능한 성장을 이루어 나갈 계획”이라고 전했다. 앞서 허 사장은 지난 8월 ‘2026 기업가치 제고 계획’을 통해 2028년 영업이익 3800억 원 달성을 중장기 목표로 제시한었다.

허 사장은 2002년 삼정KPMG 기업금융부 애널리스트를 시작으로 경력을 시작한 이후 2005년 GS홈쇼핑 신사업팀, 2009년에는 쉐브론(Chevron)과 GS에너지를 거쳤고, 2020년 지주회사 GS에서 미래사업팀장을 수행하며 GS그룹 차원의 신사업을 이끌었다. 당시 허 사장은 GS그룹 신사업 투자 전략에 기반한 포트폴리오를 구축하고 인수합병(M&A)을 추진한 바 있는데 대표적인 성과가 휴젤 인수다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지