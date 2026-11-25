영화 ‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’ 제작진이 실제로 운영됐던 병원에서 촬영을 진행한 뒷이야기를 공개했다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’를 연출한 민진기 감독은 25일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 제작보고회에서 촬영 당시 경험을 소개했다. 이날 행사에는 민 감독과 배우 김민호, 류경수, 유정연, 남태우, 김요한, 이정현, 장성범, 김희수, 김현규 등이 참석했다.

민 감독은 “이번 영화는 100% 올 로케이션으로 진행했다”며 “촬영 장소는 지방에서 30~40년 정도 실제로 운영했던 병원이었다”고 설명했다.

영화 ‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’ 포스터. KT스튜디오지니

실제 병원을 촬영장으로 활용한 만큼 공간이 주는 분위기도 남달랐다. 민 감독은 “배우들도 실제로 공포감을 느꼈고, 나 역시 근처 숙소에서 잠을 자다가 여러 번 가위에 눌렸다”고 말했다.

이어 “연출부가 항상 그런 부분을 신경 쓰면서 혹시라도 잠들어 있을 수 있는 원혼들에게 폐를 끼치지 않으려고 조심했다”고 덧붙였다.

김민호도 섬뜩했던 경험을 전했다. 그는 병원 지하 보일러실에 처음 들어갔을 때 천장에 나무 십자가가 매달려 있는 모습을 발견했다고 밝혔다. 김민호는 “처음에는 미술팀이 세팅해 놓은 줄 알았다”며 “감독님에게 물어봤더니 원래 그곳에 있던 것이라고 했다”고 회상했다.

김현규 역시 화장실에 갈 때마다 동료들과 함께 움직였다고 전했다. 화장실이 장례식장 위치에 있어 혼자 가기에는 분위기가 무서웠다는 것이다. 그는 “군대에서 동료와 함께 이동하는 ‘전우조’처럼 화장실도 함께 다녔다”고 설명했다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’는 군병원에 입원한 신병들이 병원에 얽힌 끔찍한 소문과 기이한 사건을 마주하면서 숨겨진 비밀을 파헤치는 이야기를 그린 호러 코미디다. 기존 드라마 ‘신병’의 세계관을 확장한 스핀오프 작품으로, 오는 12월 30일 개봉을 앞두고 있다.

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