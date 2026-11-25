고물가·주거비 부담과 고용 여건 등이 맞물리면서 30대 인구의 절반 이상(53.1%)이 미혼 상태로 조사됐다. 게티이미지뱅크

30대 남성 10명 중 6명 이상이 배우자 없이 혼자 사는 미혼인 것으로 나타났다. 25년 전과 비교해 3배 이상 급증한 수치다. 30대 여성 역시 절반에 가까운 44.3%가 미혼으로 집계되면서 ‘30대=기혼’이라는 공식이 완전히 깨졌다. 만혼과 비혼이 구조화하면서 1인 가구 증가와 초저출생 고착화를 부추기고 있다는 분석이 나온다.

◆ 30대 미혼율 53.1% 역대 최고… 40대 남성도 4명 중 1명 미혼

국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025 인구주택총조사(표본조사) 결과’에 따르면, 지난해 11월 1일 기준 15세 이상 내국인 4457만 7000명 중 미혼 인구는 1388만 1000명(31.1%)으로 집계됐다. 배우자가 있는 인구는 2436만 2000명(54.7%)으로 2020년(55.9%)보다 1.3%포인트 감소한 반면, 이혼(6.5%·292만 명)과 사별(7.7%·341만 4000명) 비중은 모두 늘었다.

연령대별로는 30대(30~39세)의 비혼·만혼 추세가 가장 뚜렷했다. 전체 30대 인구의 미혼율은 53.1%로 절반을 넘어섰다. 성별로 보면 30대 남성의 미혼율은 61.1%에 달해 2020년(50.8%)보다 10.3%포인트 급등했다. 30대 여성 미혼율 역시 44.3%로 5년 전(33.6%)보다 10.7%포인트 뛰어올랐다.

2000년 조사 결과와 비교하면 세대 변화의 폭은 더욱 극적이다. 2000년 당시 30대 남성 미혼율은 19.2%, 여성은 7.5%에 불과했다. 불과 25년 만에 30대 남성 미혼율은 3.2배, 여성은 5.9배 수준으로 치솟은 셈이다.

혼인 연령이 늦춰지면서 40대(40~49세) 미혼 비중도 빠르게 늘고 있다. 40대 남성의 27.7%, 여성의 16.3%가 미혼 상태로, 2000년(남성 3.8%·여성 2.1%) 대비 7배 이상 증가했다. 20대(20~29세)는 남성 96.7%, 여성 92.9%가 미혼이었다.

◆ 미혼 10명 중 4명 “결혼 계획 없다”… 경제력·학력 따라 의향 뚜렷

미혼 인구가 결혼 자체에 선을 긋는 경향도 뚜렷했다. 19세 이상 미혼 인구 1,192만 6,000명 중 결혼 계획이나 의향이 ‘있다’고 답한 비율은 57.8%(689만 5000명)에 그쳤고, 나머지 42.2%(503만 명)는 결혼할 계획이 없다고 밝혔다. 연령별 결혼 의향은 19~29세 69.1%, 30대 64.5%, 40대 40.1%로 나이가 들수록 크게 낮아졌다.

특히 경제적 여건과 학력에 따라 결혼 의향의 격차가 뚜렷하게 벌어졌다. 경제활동을 하는 미혼자의 결혼 의향은 60.5%로, 일하지 않는 미혼자(52.3%)보다 8.2%포인트 높았다. 교육 정도별로는 4년제 대졸 이상 미혼자의 결혼 의향이 65.0%로 가장 높았고, 고졸 이하는 40.7%에 머물렀다. 안정적인 일자리와 소득 기반이 결혼을 결정짓는 핵심 변수로 작용하고 있음을 보여주는 대목이다. 또한 30대 여성의 대학교 이상 졸업 비중이 81.2%로 남성(72.6%)을 크게 앞지르는 등 여성의 고학력화·경제적 자립 확대도 만혼 추세를 뒷받침했다.

◆ 1인 가구 36.6%·무자녀 비중 10%… 가족 지형·출산율 동반 재편

비혼·만혼 확산은 곧바로 가구 구조 변화와 저출생 심화로 이어지고 있다. 전체 일반가구 2249만 5000가구 중 1인 가구는 824만 4000가구(36.6%)로 2020년(31.7%)보다 4.9%포인트 급증하며 부부·자녀 중심의 2세대 가구(38.5%)에 바짝 다가섰다. 법적 혼인 없이 함께 사는 비혼동거 가구 역시 17만 4000가구(0.8%)로 집계됐다.

출산 지표에서도 변화가 감지됐다. 19~49세 미혼 인구의 49.9%는 향후 자녀 계획이 ‘없다’고 답했으며, 15세 이상 기혼 여성 중 자녀가 없는 무자녀 비중도 10.0%로 2010년(4.0%) 대비 2.5배로 늘어났다.

전문가들은 청년층의 고용 불안과 수도권 중심의 높은 주거비 부담, 출산·육아에 따른 경력단절 우려(20세 이상 기혼 여성 경력단절 경험 80.6%)가 복합적으로 맞물린 결과라고 진단한다. 청년 세대가 체감할 수 있는 양질의 일자리 창출과 신혼부부·청년 주거 지원, 일·가정 양립 정책이 실질적으로 작동하지 않으면 혼인율과 출산율의 구조적 반등을 기대하기 어렵다는 지적이다.

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