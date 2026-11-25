아카이브 도서 ‘PATRA Archive’ 표지(사진 제공=파트라)

의자 전문 글로벌 기업 파트라(대표 한상국)가 지난 40년의 역사를 담은 아카이브 도서 ‘PATRA Archive’를 출간했다.

‘PATRA Archive’(출판사 디자인누하)는 파트라의 성장 과정과 주요 제품의 개발 역사, 제품을 만들어온 사람들의 이야기와 제조 현장의 모습을 담은 책이다.

서울과학기술대학교 디자인학과 김상규 교수가 집필했으며, 파트라 임직원 인터뷰와 해외 협력 업체 대표들의 축사, 의자 생산 과정, 파트라가 세운 주요 기록 등이 수록됐다. ‘매거진 C’ 전은경 디렉터의 칼럼도 실어 기업의 역사를 디자인과 문화적 관점에서 살펴봤다.

특히 이번 아카이브는 완성된 제품과 기업의 성과뿐 아니라 이를 만들어낸 사람과 과정에 주목한다. 의자 하나가 탄생하기까지의 고민, 제조 현장에서 축적된 경험, 국내외 협력 파트너들과 이어온 관계 등 파트라의 40년을 구성하는 다양한 이야기를 담았다. 디자인과 기술, 생산 환경의 변화 속에서 의자 전문 기업으로서의 정체성도 되짚었다.

파트라 한태희 부사장은 “파트라에게 40년은 단순히 기업이 성장해온 시간이 아니라 의자라는 하나의 제품을 꾸준히 탐구하고 발전시켜온 시간”이라며 “이번 출간은 지난 40년을 돌아보는 동시에 앞으로 이어갈 파트라의 다음 시간을 준비하는 기록이라는 점에서 의미가 있다”고 전했다.

신간 ‘PATRA Archive’는 전국 주요 온ㆍ오프라인 서점 및 독립서점에서 판매된다.

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