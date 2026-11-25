주류·식품업계가 연말을 앞두고 프리미엄 제품과 소비자 경험을 강화하는 데 힘을 쏟고 있다. 국내 위스키 증류소의 국제 품평회 수상 소식부터 미쉐린 셰프와 협업한 맥주 다이닝, 전통술 굿즈 확대까지 제품 경쟁력을 넘어 브랜드 경험을 차별화하려는 움직임이 이어지고 있다.

◆ 한국 위스키 경쟁력 입증…기원, 영국 국제 품평회서 증류소 부문 최고상

기원 위스키 증류소는 현지시간 24일 영국 런던에서 열린 ‘IWSC 2026’ 시상식에서 ‘세계 위스키 증류소 트로피(Worldwide Whiskey Producer Trophy)’를 받았다. 한국 증류소가 이 상을 받은 것은 이번이 처음이다.

1969년 시작된 IWSC는 세계적인 권위를 지닌 국제 주류 품평회 중 하나로, 매년 90여개국에서 1만2000여개 제품이 출품된다. 올해 최종 후보에는 기원을 비롯해 대만 카발란과 완자산, 잉글랜드 더 레이크스, 중국 라이저우, 호주 아치 로즈 등이 이름을 올렸다.

기원은 올해 출품한 8개 제품 모두 메달을 획득했다. 이 가운데 ‘기원 독수리’와 ‘기원 달’이 골드 메달을 받았다. 해당 트로피는 부문별 출품작 3종 이상이 모두 메달을 받고, 골드 메달을 2개 이상 획득해야 후보 자격이 주어진다.

2020년 6월 경기 남양주에서 첫 증류를 시작한 기원은 6년 5개월 만에 증류소 단위 최고상을 받았다. 지난해에는 ‘기원 유니콘’으로 세계 위스키 부문 최고 트로피를 받은 데 이어 올해는 증류소 전체의 경쟁력을 인정받았다.

이달 초 미국 샌프란시스코 세계주류품평회(SFWSC) 2026에서도 면세점 전용 제품 ‘기원 해’가 싱글몰트 위스키 부문 최고상을 받았다. 기원은 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 주요 국제 주류 품평회에서 최고상을 수상했다.

◆ 미쉐린 셰프와 프리미엄 맥주 협업…연말 미식 경험 확대

스텔라 아르투아는 미쉐린 1스타 레스토랑 이타닉 가든, 소울과 협업해 다음 달 16일 서울 강남구 조선 팰리스에서 특별 다이닝을 진행한다.

이번 행사에는 이타닉 가든의 손종원 셰프와 소울의 윤대현·김희은 셰프가 참여한다. 세 셰프는 제철 식재료를 활용한 협업 코스를 선보이고, 신제품 ‘스텔라 아르투아 퓨어 골드’와의 페어링 프로그램을 진행할 예정이다.

특히 맥주 거품 위에 식용 금가루를 더하는 ‘골드 플레이크 리추얼’을 마련해 차별화된 경험을 제공한다. 스텔라 아르투아 오리지널과 퓨어 골드를 비교 시음하는 프로그램도 운영한다.

퓨어 골드는 지난 9월 아시아 최초로 한국에 출시된 제품으로, 제로 슈거와 제로 글루텐을 특징으로 한다.

소비자 초청 행사도 진행한다. 스텔라 아르투아 공식 인스타그램에서 25일부터 29일까지 댓글 이벤트를 열고 당첨자 3명에게 동반 1인과 함께하는 프라이빗 디너 참석 기회를 제공한다.

◆ 하이트진로, 태즈메이니아 맥아·유기농 원료 앞세운 한정판 맥주 출시

하이트진로는 차별화된 원료를 앞세운 한정판 맥주 2종을 출시하며 연말 소비자 공략에 나섰다. ‘테라 싱글몰트 에디션’은 유네스코 세계자연유산으로 지정된 호주 태즈메이니아섬에서 재배한 맥아와 홉을 100% 사용한 제품이다. 태즈메이니아산 단일 품종인 ‘엘라’ 홉을 활용해 은은한 꽃 향과 풍미를 살렸다.

‘켈리 유기농 에디션’은 국내 최초로 맥아와 홉 모두 100% 유기농 원료를 사용하고 한국유기농인증원의 공식 인증을 받은 맥주다. 덴마크산 유기농 맥아와 미국 야키마 밸리에서 재배한 유기농 홉을 사용했다. 두 제품은 23일부터 전국 대형마트와 가정용 유통채널에서 한정 판매된다.

◆ 국순당, 협력사까지 상생 확대…고용노동부 장관상 수상

국순당은 고용노동부 산하 노사발전재단이 주최한 '2026 상생파트너십 종합지원사업 우수사례 경진대회'에서 고용노동부 장관상을 받았다.

국순당은 노사뿐 아니라 협력 파트너사까지 포함하는 '한 울타리 상생모델'을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

노사 간담회에서 발굴한 개선과제 35건과 협력사 요청 안건 8건 등 총 43건을 모두 조치했다. 노사 상생 공동결의문과 갈등예방 소통 가이드라인을 마련하고, 협력사와 상생협력 합의문도 체결했다.

특히 협력사 직원까지 복리후생 지원 범위를 확대하고, 협력업체 변경 시 고용승계 조항을 계약서에 명시하도록 하는 등 협력사 근로자의 고용 안정과 근무환경 개선을 위한 제도적 기반을 마련했다.

협력사와 함께 해변 정화활동을 진행하는 등 공동 사회공헌 활동도 이어가고 있다.

◆ 막걸리잔 키링부터 우드잔까지…전통술 굿즈 매출 24% 증가

전통술 시장에서는 술 자체를 넘어 관련 굿즈를 구매하는 소비문화가 확산하고 있다. 배상면주가의 전통술 큐레이션 플랫폼 홈술닷컴에 따르면 전통술 관련 굿즈 매출은 전년 대비 24% 증가했다.

올해 특히 주목받은 상품은 ‘막걸리잔 키링’이다. 막걸리를 마실 때 사용하는 양은잔을 작은 크기로 재현한 제품으로, 판매 시작 22일 만에 준비된 물량이 모두 소진됐다. 복고풍 디자인으로 막걸리 애호가들의 소장 욕구를 자극한 것으로 풀이된다.

실용성을 강조한 상품도 인기를 얻고 있다. 야외에서 술을 즐길 수 있는 느린마을 텀블러와 티타늄잔, 우드잔 등이 대표적이다. 안동소주 양반탈·부부탈 선물세트처럼 전통 디자인을 활용해 술을 마신 뒤에도 인테리어 소품으로 활용할 수 있는 상품도 판매되고 있다.

업계의 굿즈 활용도 다양해지고 있다. 전통술 온라인 쇼핑몰 딸꾹은 일러스트레이터 캐릭터와 선산주조가 협업한 막걸리를 판매하고 있으며, 국순당은 파전 모양 우산, 서울장수막걸리는 십장생을 활용한 굿즈를 선보인 바 있다.

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