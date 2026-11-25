“중고차는 앱으로 견적을 비교하는데, 폐차할 때는 왜 안 되나요?”

폐차장에서 해체를 위해 대기 중인 자동차들. 클립아트코리아

15년 된 자동차를 폐차하려던 직장인 김모(43)씨는 폐차장 여러 곳에 전화를 돌린 뒤 답답함을 토로했다. 업체마다 가격 등 자세한 사항은 일단 직접 봐야 안다고 해서 적정한 견적을 파악하기 어려웠기 때문이다.

자동차를 사고파는 과정이 빠르게 디지털화하고 있지만 자동차 생애주기의 마지막 단계인 폐차는 여전히 소비자가 가격과 거래 정보를 파악하기 어려운 영역으로 남아 있다. 소비자의 선택권을 확대하면서 폐차산업의 지속가능성도 확보할 수 있는 디지털 전환 방안을 마련해야 한다는 목소리가 나온다.

◆폐차 견적이 적정한지 모르는 소비자들

25일 국토교통부 자동차등록현황보고에 따르면 지난해 폐차를 사유로 말소등록된 차량은 전국 67만423대다.

해마다 70만대 안팎의 차량이 폐차 처리되지만 소비자가 매입가격을 객관적으로 비교할 수 있는 정보는 충분하지 않다는 지적이 나온다. 업체마다 개별적으로 문의해야 해 견적을 받아 모으는 데 시간이 들고, 제시받은 금액이 적정한지 판단하기도 어려운 상황이다.

조사전문업체 엠브레인이 지난 6월 전국 20~69세 남녀 5000명을 조사한 결과, 폐차 경험자의 53.5%는 받은 견적이 적정한지 판단할 기준이 없었다고 답했다. 전체 응답자의 52.2%는 폐차 절차를 모른다고 답했다.

폐차 매입가격을 둘러싸고 업계의 경쟁 제한 행위가 적발된 사례도 있다. 2018년 공정거래위원회는 폐차 매입가격을 사전에 결정해 공유한 한국자동차해체재활용업협회와 산하 6개 지부에 대해 시정명령을 내리고, 5억4400만원의 과징금을 부과했다.

◆해외는 폐차 서비스 디지털 전환 확대

폐차는 단순히 차를 해체하는 것이 아니라 자원과 오염물질을 관리하고 자동차의 법적 지위를 말소하는 절차까지 포함하고 있어 자격이 엄격하게 관리되고 있다. 현재 온라인 폐차 중개 서비스가 규제 특례를 통해 제한적으로 도입되는 단계에 머물고 있는 이유다.

해외에서는 폐차 과정의 온라인화가 활발히 진행되고 있다. 온라인으로 폐차 대상 차량의 가격을 확인하는 것부터 시작해 수거, 행정 처리, 재활용 이력 관리까지 결합된 서비스로 발전하고 있다.

차량 정보를 입력하면 폐차 매입가를 제시하는 미국 ‘페들’ 홈페이지

미국 ‘페들’은 차량 정보와 상태에 따라 매입가를 제시하고, 판매자가 수락하면 차량 인수로 중개하거나 직접 매입하는 업체다. 이용자의 차가 고장나거나 폐차 직전이더라도 무료 견인해가고 인수할 때 대금을 받을 수 있다. 인수 후 상태가 좋은 차는 중고차로 판매되기도 한다. 페들은 2004년 사업을 시작해 현재까지 450만대 넘는 차량을 매입했다고 밝혔다.

역시 2000년대부터 온라인 폐차 플랫폼이 등장한 영국에서는 ‘스크랩 카 컴패리슨’이 여러 매입업체의 견적을 비교해 차주에게 가격을 안내하고 무료 차량 수거를 지원한다. 소비자와 여러 폐차·사고차 매입업체를 연결해 가격을 비교하고, 거래가 성사되면 제휴업체로부터 중개수수료를 받는 구조다. 영국에는 허가된 자동차 재활용시설(ATF) 연결과 폐차 처리 서비스에 중점을 둔 업체 ‘카테이크백’도 있다.

이들 온라인 중개 서비스는 견적부터 거래 완료까지 과정을 기록하고 확인할 수 있도록 하는 수단이 될 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다. 차주는 거래 진행 상황을 살피고, 분쟁이 발생했을 때도 거래 내역을 근거로 대응할 수 있다.

◆소비자 선택권과 자원순환, 두 마리 토끼 잡으려면

자동차해체재활용업계는 온라인 플랫폼 중개 사업이 본격적으로 도입되면 출혈 경쟁이 벌어져 대형 업체로 거래가 집중되고 지역의 중소 폐차장은 고사할 수 있다며 반대해 왔다.

특히 폐차를 가격 측면만으로 접근할 경우 자원순환체계에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다. 업체의 수익성이 악화될 경우 재활용과 유해물질 처리에 필요한 투자가 위축될 가능성도 있다는 것이다.

이에 소비자의 선택권을 확대하는 등 권리를 보장하면서 지역 중소 폐차업체도 공정하게 경쟁할 수 있도록 관리하는 제도적 장치가 필요하다는 지적이 나온다.

국회 국토교통위원회 소속 강득구 더불어민주당 의원은 지난달 국감 정책자료집 ‘폐차 중개 플랫폼 시장의 쟁점과 과제’를 내고 소비자 참고가격을 알려주는 ‘폐차 가격정보 서비스’와 정부·업계·소비자·플랫폼이 참여하는 협의체 구성을 제안했다.

강 의원은 “온라인 플랫폼은 여러 업체의 견적을 비교할 수 있어 소비자의 정보 비대칭을 줄이고 선택권을 확대하는 장점이 있다”며 “전국 단위 경매가 확대되면서 자본력과 물류 역량을 갖춘 대형 업체로 거래가 집중되고, 지역의 중소 자동차해체재활용업체가 차량 확보에 어려움을 겪을 가능성도 점검해야 한다”고 밝혔다.

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