틱톡이 그룹 코르티스(CORTIS)가 스페셜 틱톡 라이브 프리미어를 열고 공식 팬덤 ‘코어(COER)’의 1주년을 전 세계 팬들과 함께 기념하는 라이브 이벤트 ‘코어스 비데이 파티 라이브(COER’s Bday Party LIVE)’를 25일 밤 9시30분 개최한다고 이날 밝혔다. 약 1시간 동안 단독으로 진행되는 이번 이벤트는 코르티스 공식 틱톡 계정에서 열린다.

틱톡은 라이브 외에도 다양한 콘텐츠를 준비했다. 공식 영상을 시청하고 라이브 이벤트에 참여할 수 있는 코르티스 전용 검색 허브를 선보인다. 라이브가 끝난 뒤 허브에서 시청자들의 반응과 하이라이트나 2차 편집 영상도 한눈에 볼 수 있다. 가장 반응이 좋았던 순간들을 한 번에 모아서 보는 것도 가능하다. 허브에는 팬 참여형 이스터에그도 준비해 즐길 요소들을 더했다. 팬들이 직접 보낸 사연을 라이브 방송 중에 소개하는 특별한 이벤트도 마련됐다. 코어가 단순한 시청자를 넘어 파티의 주인공으로 함께 참여한다는 의미다.

한편 코르티스는 지난 5월 빌보드 200 차트에 3위로 진입한 미니 2집 ‘그린그린(GREENGREEN)’을 중심으로 틱톡 앱 내 전용 캠페인 허브와 특별 미션, 독점 라이브로 구성한 글로벌 캠페인을 진행했다. 이외에도 ‘레드레드(REDRED)’가 틱톡 ‘올해의 여름 노래’ 한국 1위에 올랐다. 코르티스는 틱톡 글로벌 서머 아너에서 ‘올여름을 빛낸 보이그룹’으로 선정됐고, ‘레드레드’는 글로벌 캠페인 ‘2026년 올해의 여름 노래(Songs of the Summer, Vol. 2026)’에서 ‘K-팝 서머(K-Pop Summer)’ 대표곡으로 소개됐다.

유경철 틱톡 아시아 아티스트 서비시스, 아티스트 & 레이블 파트너십 총괄은 “코르티스는 틱톡에서 활동하는 글로벌 아티스트 가운데서도 독창적인 음악과 콘텐츠, 팬들과의 진정성 있는 소통이 단연 돋보이는 팀”이라며 “코르티스의 글로벌 팬 커뮤니티가 성장하는 여정을 함께할 수 있어 너무 기쁘고, 이번 라이브가 코르티스와 코어에게 특별한 추억이 되길 바란다”고 전했다. 이번 라이브는 틱톡에서 코르티스 계정을 팔로우하고 프로필의 라이브 이벤트를 사전 등록하면 시작 알림을 받을 수 있다.

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