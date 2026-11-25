더불어민주당 송영길 의원은 25일 당이 ‘신천지 의혹’으로 내분에 휩싸인 데 대해 자신과 이재명 대통령, 김민석 대표가 정청래 전 대표를 전당대회 이후 만나 4시간 동안 억울함을 들어줬다며 “대통령이 다독이고 저도 미안하다고 하고 김 대표도 사과했다”고 주장했다. 정 전 대표는 “송 의원은 입조심하는 게 본인에게도 좋을 것”이라고 거친 반응을 보였다.

송영길 더불어민주당 의원(왼쪽), 정청래 전 대표. 뉴스1·연합뉴스

정 전 대표는 사회관계망서비스(SNS)에서 “입싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다”고 날을 세웠다. 이어 전당대회 당시 송 의원이 이 대통령과 만난 사실을 공개했던 일을 상기시키며 “오늘 또다시 대통령과의 만남과 내용을 아전인수식으로 말했다”고 비판했다. 그는 “앞으로는 듣기에 따라서, 말하기에 따라서 달리 해석될 수 있는 말을 자의적으로 말하지 말라”며 “특히 대통령과 관계되는 말은 특별히 더 조심하라. 다언(多言)이 병”이라고 했다. 정 전 대표는 과거 송 의원에게 모종의 ‘경고’를 한 점을 거론하며 “조심하라”고도 했다. 경고 내용은 공개하지 않았다.

앞서 송 의원은 YTN라디오에 나와 “전당대회 끝나고 나서 대통령이 저와 김 대표, 정 의원 3명을 불러 한 4∼5시간 이야기했다”며 “그때 원 없이 이야기했다”고 했다. 그 과정에서 참석자들이 정 전 대표를 위로했다는 것이다. 당권 경쟁을 벌였던 김 대표, 정 전 대표와의 별도 만남 여부에 대해선 “저는 빠지겠다고 했다. 더 이상 얘기 안 하겠다고 했다”며 “내가 중재하겠다는 것도 아니고 두 분이 만나보라고 했던 것”이라고 했다.

정 전 대표는 김 대표와의 소통·화해를 촉구하는 중진 의원들을 향해 날 선 발언을 잇달아 쏟아내고 있다. 우원식 전 국회의장한테는 “양비론이냐. 가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠서 지라는 것이냐”고 했고, 박지원 의원에게는 “줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니다”라며 “심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠져라. 그냥 가던 길 가시라”고 했다.

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