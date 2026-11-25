#1. 2007년 12월 대선. 정동영 대통합민주신당 후보의 유세단에는 당시 강금실 전 법무부 장관과 추미애 전 의원이 합류하며 ‘여풍(女風)’을 과시했다. 이들은 각자 특색 있는 유세단을 꾸려 이목을 끌었다. 강 전 장관은 ‘엄지 유세단’을 만들었다. 정 후보와 함께 유세할 때 기호 1번을 알리기 위해 엄지손가락을 치켜드는 동작을 잊지 않았다. 추 전 의원은 ‘장돌뱅이’를 자처했다. 이른바 ‘장터 유세단’을 이끌며 전국 장터를 돌았다. #2. 2006년 가을은 ‘정치 열기’가 가시지 않았다. 당시 강 전 장관과 추 전 의원은 정치권을 풍미했다. ‘강풍(康風)’과 ‘추풍(秋風)’으로 대변되던 정치 열풍의 주역이자 여성 파워엘리트의 ‘블루오션’이었다. 여성에겐 희망의 상징으로 통했다. 한국 정치의 현주소를 대변하던 거울이었던 셈이다. 이런 강 전 장관의 상징색은 보라색이었다. 이후 무채색계열 블랙앤화이트 복장으로 변신하며, 과거 실루엣 통바지와 화려한 숄로 드러내던 화려함에서 벗어났다. 강렬한 빨강 정장으로 정치적 복심(腹心)을 표현하던 추 전 의원은 미국 유학 뒤 상징색이 바뀌었다. 2006년 미국에서 귀국하며 화사한 베이지색 투피스와 흰색 셔츠로 ‘마음을 비웠다’는 정치적 메시지를 전했다.

2003년 3월 강금실 당시 법무부 장관(오른쪽)이 정부종합청사에서 열린 ‘노무현 대통령-전국 검사 대화’에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

◆20년 前 역술인이 바라본 康·秋…“욱일승천 기세”

당시 성명학회장을 지낸 저명한 관상가를 만나 우연히 두 정치인의 운명을 물었다. 벌써 20년 전의 일이다. 이들이 어떤 사주와 관상을 타고났는지 궁금했다. 두 사람 모두 “욱일승천의 기세로 팔자가 타고났다”는 데 의견이 모였다.

추미애 현 경기도지사에 대해선 상대를 제압하는 동공과 눈매, 야무진 입과 원만한 턱선은 범의 상(象)으로 불린다고 했다. “이마가 굴곡 없이 풍요롭고 반듯해 정치 운이 강하다”며 “얼굴 전체 상하균형이 잘 잡혀 관운도 좋다. 향후 정치 재개에 밝은 서광이 보인다”고 덧붙였다. 하지만 강한 동공과 얼굴 윤곽은 고지식하고 고집이 센 단점으로 흐를 수 있다고 경고했다. 포커페이스와 융통성을 보충해야 한다는 충고도 잊지 않았다.

추미애 경기도지사(왼쪽)가 정치 입문 직후 고(故) 김대중 전 대통령과 대화하고 있다. 연합뉴스

강금실 현 국가정보원장 후보자에 대해서는 “눈에 흑백이 분명하고 동공에 힘이 느껴지는 외유내강 성품”이라는 평가가 나왔다. 이마에 강한 명예운과 관운이 담겨 있다고 말했다. 좌우 관골이 코와 이마를 잘 감싸 주변의 신망과 인기를 얻을 수 있다는 것이다. 다만, “양쪽 볼이 함몰됐고 이마보다 턱이 작은 역삼각 계란형이라 시련과 파란이 많아 차라리 현업인 변호사로 활동하는 게 더 바람직하다”는 해석을 내놨다.

◆판사 출신 엘리트 법조인…‘정면 돌파’와 ‘유연한 파격’

한국 현대 정치사에서 ‘최초’와 ‘파격’의 수식어를 달고 다녔던 두 여성 법조인, 추미애 경기도지사와 강금실 국가정보원장 후보자가 20년의 세월을 돌아 국정 운영의 핵심축에서 다시 마주 섰다.

강 후보자가 지난 23일 이재명정부의 새 국정원장 후보자로 지명되면서 헌정사상 첫 여성 정보기관 수장 탄생을 눈앞에 두게 됐다. 2003년 참여정부 초대 법무부 장관으로 발탁된 지 23년 만의 화려한 귀환이다. 현직 광역자치단체장인 추 지사 역시 민선 9기 경기도정을 이끌며 중량감을 과시하고 있다. 2000년대 정가를 뒤흔들던 추풍과 강풍의 엇갈린 운명과 평행이론이 다시금 조명받고 있다.

추미애 경기도지사와 강금실 국가정보원장 후보자 비교

두 사람의 출발선은 놀라울 만큼 닮았다. 각각 대구(추미애)와 제주(강금실)에서 성장한 두 사람은 사법시험 1년 선후배(강 23회·추 24회)이자, 권위주의 시절 소신 판결을 내렸던 진보 성향 판사 출신이다. 대학 시절 캠퍼스 커플로 만나 가정을 꾸렸다는 점까지 공통분모로 꼽힌다.

그러나 정계 입문 경로와 정치적 스타일은 극명한 대비를 이뤘다. 추 지사는 1995년 김대중 전 대통령의 권유로 법복을 벗고 현실 정치에 뛰어들었다. 거침없는 직설 화법과 정면 돌파 승부수로 ‘추다르크’라는 별칭을 얻으며 6선 국회의원, 집권여당 대표, 법무부 장관 등 정통 정치인의 길을 걸었다.

반면 강 후보자는 2003년 노무현 전 대통령에 의해 46세의 나이에 사상 첫 여성 법무부 장관으로 발탁되며 일약 스타덤에 올랐다. 검찰 기수 문화를 깨뜨린 파격 인사와 특유의 자유분방한 감성으로 ‘강효리’ 신드롬을 일으켰다. 투쟁적 선명성을 앞세운 추 지사와 유연한 감성 리더십을 보인 강 후보자는 자연스럽게 여권에서 라이벌 구도를 형성했다.

추미애 경기도지사(가운데)가 지난 8월 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 이재명 대통령과 악수하고 있다. 연합뉴스

◆시련과 잠행의 시간…장터와 생태 운동으로 뻗은 행보

화려한 스포트라이트 뒤에는 혹독한 시련도 뒤따랐다. 2004년 17대 총선 당시 노무현 전 대통령 탄핵 역풍 속에 민주당 선대위원장을 맡았던 추 지사는 사흘간 5200여배에 달하는 삼보일배를 감행했으나 고배를 마셨다. 이후 2년간 미국 유학길에 오르며 와신상담했다.

강 후보자 역시 2006년 열린우리당 서울시장 후보로 출마했다가 오세훈 현 시장에게 패배하며 현실 정치의 높은 벽을 실감했다. 2007년 대선 국면에서는 추 지사가 ‘장터 유세단’으로 전국 오일장을 누비고, 강 후보자가 ‘엄지 유세단’으로 모바일 세대를 공략하며 한 배를 타기도 했다. 이후 추 지사가 당 대표와 장관을 거치며 정치적 격랑의 한복판을 지키는 동안, 강 후보자는 2008년 정계를 떠나 기후·생태 문명 연구라는 비정치 영역에서 독자적 행보를 이어갔다.

2025년 5월 강금실 당시 더불어민주당 총괄선대위원장(왼쪽)이 서울 영등포구 타임스퀘어에서 열린 이재명 대선 후보의 유세에서 선거운동원들과 춤을 추고 있다. 연합뉴스

◆국정 파트너로 재결합…남은 과제는 ‘실적과 검증’

각기 다른 궤적을 그리던 두 여걸은 이재명정부 들어 국정의 핵심 파트너로 재회했다. 환경 운동을 고리로 이 대통령과 신뢰를 쌓아온 강 후보자는 대통령의 의중을 읽을 수 있는 정무 감각과 외교·기후 네트워크를 인정받아 국정원 수장에 낙점됐다. 추 지사는 전국 최대 광역단체인 경기도의 살림과 여야 협치를 조율하는 행정가로 변신했다.

정치권 일각에선 두 정치인의 이력을 거론하며 이재명 대통령이 추 지사의 대항마로 강 후보자를 내세웠다는 해석까지 나온다.

다만, 두 사람 앞에는 만만치 않은 시험대가 놓여 있다. 강 후보자는 정보·안보 분야 실무 경험 부재라는 약점을 딛고 국회 인사청문회를 통과해 대북·사이버 안보 역량을 입증해야 한다. 추 지사 역시 ‘예산절벽’ 위기 속에서 도의회와의 협치를 통해 가시적인 도정 성과를 내야 하는 과제를 안고 있다. 이미지 정치를 넘어 실력과 결과로 다시 평가받게 된 두 원로 여성 정치인의 행보에 정가의 시선이 쏠리는 이유다.

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