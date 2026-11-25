암세포의 생존을 돕고 항암제 내성에 관여하는 두 단백질의 연결고리를 차단해 폐암 종양을 제거하는 연구 결과가 나왔다.

동물실험에서 두 단백질의 활동을 동시에 억제하자 폐암 종양이 완전히 사라졌으며, 기존 표적항암제에 내성을 보이는 암세포에도 효과가 나타났다.

국내 연구진이 암세포의 생존을 돕고 항암제 내성에 관여하는 두 단백질 FOXM1과 ELF3의 상호작용을 최초로 규명했다. 생성형 AI로 만든 이미지

국립암센터는 암전이연구과 고성호 박사와 융합진단치료기술연구과 최용두 박사 연구팀이 암세포의 생존과 항암제 내성에 관여하는 단백질 FOXM1과 ELF3의 상호작용을 규명했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 두 단백질이 서로의 활동을 높이는 상호강화 회로를 형성한다는 사실을 확인했다. 한 단백질의 활동이 증가하면 다른 단백질의 활동도 함께 높아지는 구조다. 이 과정에서 다양한 표적항암제에 대한 내성과 관련된 YAP1 단백질의 발현도 증가하는 것으로 나타났다.

연구팀은 이 연결고리를 차단하기 위해 류마티스 관절염 치료제인 오라노핀과 항생제 티오스트렙톤을 활용했다.

두 약물을 함께 투여해 FOXM1과 ELF3의 활동을 동시에 억제한 결과, 동물실험에서 폐암 종양이 완전히 사라졌다. 약물 투여에 따른 뚜렷한 부작용이나 주요 장기의 기능 이상도 관찰되지 않았다.

FOXM1-ELF3 동시억제 모식도. 국립암센터

이번 치료 전략은 기존 표적항암제에 내성을 보이는 암세포에도 효과를 나타냈다. 암세포의 생존을 돕는 단백질 간 상호작용을 차단해 기존 항암치료의 한계를 보완할 가능성을 보여준 것이다.

고성호 박사는 “FOXM1과 ELF3는 여러 암종에서 높게 발현되는 단백질로, 두 단백질의 상호강화 회로를 동시에 억제하는 전략은 다양한 암을 치료할 수 있는 새로운 방법으로 발전할 가능성이 있다”며 “앞으로 여러 암종에서의 적용 가능성과 안전성을 확인해 나갈 계획”이라고 말했다.

최용두 박사는 “폐암은 표적항암제 치료 과정에서 약물 내성이 발생하는 것이 중요한 문제”라며 “이번 연구는 FOXM1과 ELF3의 상호작용을 차단해 기존 표적항암제에 내성을 보이는 암세포까지 억제할 수 있는 가능성을 확인했다는 데 의미가 있다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 생명과학 분야 국제학술지 ‘국제생명과학저널’(International Journal of Biological Sciences)에 지난 5일 온라인 게재됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지