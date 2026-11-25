지난 20여년 동안 대한민국은 소모적인 외교 논쟁을 반복해 왔다. 안보를 위해 미국과의 협력을 더욱 강화해야 한다는 주장과, 중국이 핵심 경제 파트너인 만큼 유연한 협력이 필요하다는 주장이 맞서 왔다. 그러나 두 입장은 결국 같은 전제에서 출발한다. 한국의 미래가 미국과 중국이라는 두 강대국에 대한 의존을 어떻게 관리하는가에 달려 있다는 인식이다. 더 근본적인 문제는 이 논쟁 자체가 국제질서를 미국 중심의 단극체제(G1)로 바라보는 가정 위에 서 있다는 점이다.

2025년 뮌헨안보보고서에 따르면 국제질서를 미국과 중국(G2)이 주도한다고 답한 비율은 35%로 가장 높았고, 미국 중심의 G1 체제를 선택한 응답은 32%였다. 반면 하버드 케네디스쿨 대학원생과 펠로우들을 대상으로 한 설문에서는 양극체제에 대한 인식이 뚜렷했다. 응답자의 46%는 국제질서를 G2로, 추가로 12%는 이를 새로운 냉전으로 보았다.

고영진 하버드대학교 페어뱅크센터 방문교수·성균관대학교 부교수

하버드에서는 적어도 G2 국제질서가 더 이상 가설이 아니라 현실이다. 정책토론의 관심은 중국의 부상을 막을 수 있는가가 아니라, 이미 부상한 중국과 어떻게 경쟁할 것인가에 있다. 미국은 이미 중국을 경제·기술·군사·지정학 전반에서 맞설 수 있는 유일한 경쟁국으로 받아들이고 있다.

주목해야 할 것은 지역별 인식의 격차다. 뮌헨안보보고서에서 일본 응답자의 25%만이 국제질서를 G2로 인식한 반면, 45%는 여전히 미국 중심의 질서가 지속되고 있다고 답했다. 이는 하버드 케네디스쿨에서 과반수가 G2를 선택한 결과와 뚜렷한 대조를 이룬다. 문제는 이러한 인식의 차이가 단순한 해석의 차이에 그치지 않는다는 점이다. 세계가 G2로 이동하고 있는데도 이를 G1의 시각으로 해석한다면, 한국과 일본 모두 전략적 오판에 빠질 위험이 크다.

G2 세계를 받아들인다는 것은 또 하나의 현실을 인정하는 일이다. 바로 중국이 이미 초강대국의 지위에 도달했다는 사실이다. 그러나 문제는 중국에 대한 평가가 객관적 분석보다 중국위험론에 기반한 정치적 서사에 의해 좌우된다는 점이다. 지난 20년 동안 중국붕괴론이 등장했고, 최근에는 중국정점론이 이를 대신하고 있다. 부동산 위기와 소비 부진, 지방정부 부채, 인구 감소, 청년 실업은 모두 중국이 직면한 현실이다. 그러나 핵심은 그러한 문제들이 정확히 이해되고 중국의 초강대국 지위를 흔들 만큼 결정적인가 하는 점이다.

중국 위험론에는 흥미로운 역설이 있다. 중국의 군사력은 과대평가되는 반면, 경제력과 기술력은 과소평가한다는 점이다. 하지만 명백한 사실은 2025년 미국 국방비는 약 9540억 달러인 반면 중국은 약 3360억 달러 수준으로 미국의 군사력은 압도적이다. 반면 중국의 경제력과 기술력은 그 복잡성 때문에 제대로 평가받지 못하고 있거나 의도적으로 경시되고 있다.

오늘날 중국 경제를 이해하는 핵심은 K자형 발전이다. 인공지능, 로봇, 반도체, 전기차, 친환경 기술과 같은 첨단산업은 빠르게 성장하고 있는 반면 건설과 부동산 같은 전통산업은 깊은 침체를 겪고 있다. 즉 중국의 미래 경쟁력을 이끄는 산업과 대규모 고용을 창출하는 산업이 서로 다르다는 점이다. 바로 이 지점에서 중국 경제에 대한 큰 오해가 발생한다. 기술집약적 산업은 생산성과 기술력을 끌어올리지만 건설업이나 부동산, 노동집약적 제조업만큼 많은 일자리를 만들지는 못한다. 중국에서는 청년실업에 대한 우려가 커지는 동시에 기술 경쟁력은 더 강해지는 역설이 나타나고 있는 것이다.

이러한 변화는 주요 경제지표에서도 확인된다. 경기 흐름을 보여주는 구매관리자지수(PMI)는 종종 기준선인 50을 전후로 움직이며 저조한 성장세를 시사한다. 그러나 첨단 제조업은 전혀 다른 그림을 보여준다. 2026년 6월 중국의 전체 제조업 PMI는 50.3을 기록한 반면 첨단기술 제조업 PMI는 53.5에 달했다. 중국 경제는 둔화되고 있지만, 미래 경쟁력을 결정할 산업들은 강력한 확장 국면에 있다는 의미다.

이것은 시장의 우연한 결과도, 단순한 경제정책의 결과도 아니다. 중국이 앞으로 어떤 발전모델을 선택할 것인가에 대한 정치적 결정에 가깝다. 시진핑 지도부는 부동산 중심 성장보다 ‘고품질 발전’을 우선하는 방향으로 이동했다. 과거의 성장모델을 복원하기보다 첨단 제조업과 기술혁신, 전략산업으로 자원을 재 배분하겠다는 것이다. 중국 정부가 대규모 부동산 부양책을 내놓지 않는 이유도 여기에 있다.

중국 정책당국은 지난 10년 동안 일관성 있게 쇠퇴하는 부동산에 구제금융을 공급하기보다 제조업과 첨단기술 산업으로 금융자원을 유도하고 있다. 중국 인민은행에 따르면 2025년 제조업 부문의 중장기 대출은 전년 대비 8.7% 증가한 반면, 같은 기간 부동산 관련 부문은 약 10% 감소했다. 이는 중국 정부가 자본을 부동산 중심 성장모델에서 첨단 제조업과 기술혁신, 전략산업으로 의도적으로 이동시키고 있음을 보여준다.

이러한 선택은 시진핑 정부의 ‘공동부유‘(Common Prosperity) 정책 기조와도 맞닿아 있다. 중국공산당은 주택 가격 안정과 부동산 중심의 부 축적 구조 완화를 위해 부동산 부문의 약세를 감수할 의향이 있다. 부동산 투기에 대한 의존을 줄이고 보다 균형 잡힌 성장을 추구하겠다는 의미다. 그렇기 때문에 오늘날 중국의 부동산 침체는 단순한 정책 실패가 아니다. 일정 부분은 중국 지도부가 감수하기로 한 비용이다.

결국 G1 체제와 중국 정점론은 같은 오해에서 출발한다. 중국의 군사력은 과대평가하면서 경제력과 기술력은 과소평가한다는 점이다. 이러한 현실 인식의 왜곡은 냉전적 사고를 강화하고 미·중 협력의 가능성을 과소평가하게 만든다.

중국은 이미 초강대국이다. 미국의 전략 역시 중국의 부상을 저지하는 데서 경쟁을 관리하는 방향으로 이동하고 있다. 미국의 군사우위와 중국의 경제력을 정확히 평가하면, 앞으로의 미·중 관계는 전면적 대립보다 실용적 조정과 점진적 데탕트(détente)로 전개될 가능성이 높다.

트럼프 2기를 트럼프 1기의 연장선에서 해석하는 것은 큰 실수다. 트럼프 1기의 미·중 관계는 무역전쟁과 관세 인상, 기술 규제, 전략적 대립으로 특징지어졌다. 그래서 많은 사람들은 같은 패턴이 트럼프 2기에도 반복될 것이라고 예상한다. 또한 공화당 정권은 흔히 중국에 대해 강경한 태도를 보일 것이라고 기대하지만 트럼프 행정부의 접근은 이념보다 거래에 가깝다. 국제정치를 가치와 체제 경쟁의 문제가 아니라 협상과 거래, 레버리지의 문제로 바라본다. 필요한 곳에서는 경쟁하고, 이익이 되는 곳에서는 협상한다. 전략적 경쟁과 실용적 협력이 동시에 존재하는 것이다.

중간선거 후 트럼프 2.5기의 대내외 환경은 더욱 다르다. 중국은 무역전쟁 속에서도 예상보다 강한 회복력과 적응력을 보여주었다. 동시에 미국은 러시아·우크라이나 전쟁, 이란 문제, 북한 핵 문제와 같은 복합적인 전략 과제에 직면해 있다. 외교문제는 의회가 아닌 온전히 대통령의 몫이다. 하지만 미국의 힘만으로 해결하기 어려운 문제들이다. 결국 이러한 현안에서 국정 돌파구를 마련하기 위해서는 중국의 협력이 필수적이다.

미국은 여전히 중국과 무역과 공급망을 통해 깊게 연결되어 있으며, 중국 역시 글로벌 시장과 기술, 국제금융에 상당 부분 의존하고 있다. 양국 모두에게 완전한 탈동조화의 비용은 지나치게 크다. 전략적 경쟁이 심화될수록 협력의 필요성도 커질 수밖에 없는 이유다. 이는 경쟁의 종식을 의미하지 않는다. AI와 국가안보, 산업정책을 둘러싼 갈등은 계속될 것이다. 그러나 경쟁과 선택적 협력이 공존하는 새로운 질서는 충분히 가능하다. 결국 앞으로의 미·중 관계를 규정할 핵심 개념은 전면적 대립이 아니라 관리된 경쟁이다.

이러한 변화는 대한민국의 대외전략의 기본 가정을 다시 생각하게 만든다. 그동안 균형, 헤징, 전략적 모호성이라는 개념을 이용해 왔다. 이러한 접근은 중국이 부상하고 있고 국제질서가 G1 체제였을 때에는 나름의 설득력을 가졌다. 그러나 중국은 이미 초강대국으로 부상했고 G2 구조는 점점 더 뚜렷해지고 있는 상황에서 수십 년 동안 반복돼 온 균형자론 재검토가 불가피하다.

2026년 세계경제포럼에서 마크 카니가 강조한 중견국(Middle Power) 연대론도 대안이 될 수 없다. 중견국은 강대국 사이에 위치한 국가들이 협력과 다자주의를 통해 국제정치에 영향을 미칠 수 있다고 본다. 그러나 아시아의 현실은 다르다. 미국과 지리적·제도적으로 깊이 통합된 서구권과는 달리 한국과 일본은 북한 문제와 대만해협이라는 직접적인 안보 압력에 직면해 있다. 중견국 연대는 동맹전략이 아닌 구호에 가깝다.

한국의 목표는 미국으로부터 전략적으로 독립하거나 중국으로부터 경제적으로 분리되는 데 있지 않다. 이제 선택과 균형의 중견국 프레임에서 벗어나야 한다. 한국이 고민해야 할 것은 어느 편에 설 것인가가 아니라, 어떻게 하면 양측 모두에게 필요한 국가가 될 것인가이다.

결국 한국이 추구해야 할 목표는 워싱턴도, 베이징도 한국의 이익을 배제할 수 없게 만드는 전략적 위상을 확보하는 것이다. 반도체 글로벌 공급망에서 핵심 주도권을 공고히 하고 첨단 방산 장비의 독보적인 공급국으로서의 지위를 확립해야 한다. G2시대에 필요한 전략은 균형이 아니라 미국과 중국 모두 대체할 수 없는 위치를 확보하는 것이다.

고영진 하버드대학교 페어뱅크센터 방문교수·성균관대학교 부교수

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지