안동시 도산서원관리사무소는 11월 초부터 중순까지 이어진 단풍 절정기를 맞아 많은 관람객이 도산서원을 찾아 아름다운 가을 풍경을 즐겼다고 25일 밝혔다.

유네스코 세계유산인 도산서원은 매년 가을 울긋불긋 물든 단풍과 고즈넉한 서원 건축물, 주변 산세가 어우러져 아름다운 경관을 선사한다. 올해도 가족 단위 방문객과 사진 애호가 등이 서원을 찾아 퇴계 이황 선생의 발자취를 둘러보고 깊어 가는 가을의 정취를 즐겼다.

도산서원의 전경. 도산서원관리사무소 제공

도산서원관리사무소는 단풍철 관람객 증가에 대비해 경내 산책로와 편의시설을 사전에 정비하고 관람객이 집중되는 기간에는 서원 안팎의 낙엽 정리와 질서 유지 등 현장을 관리했다. 안전사고 예방과 쾌적한 관람환경 조성에 주력했다.

앞으로는 주변 수목과 경내 환경을 정비하는 한편 겨울철 한파와 안전사고에 대비해 주요 시설물과 배관, 소방설비 등을 점검하며 동절기 안전관리를 강화한다는 계획이다.

홍성숙 도산서원관리사무소장은 “올 가을에도 도산서원의 아름다운 단풍과 고즈넉한 풍경을 찾아주신 관람객에게 감사하다”며 “앞으로도 계절별 특성에 맞는 시설물 관리와 환경정비를 통해 안전하고 쾌적한 관람 환경을 조성하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지