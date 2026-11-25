더불어민주당 정청래 전 대표가 25일 이재명 대통령과의 만찬 내용을 언급한 송영길 의원을 향해 "입조심 하라"고 경고했다.



정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다"며 이같이 밝혔다.



앞서 송 의원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "지난번 전당대회가 끝나고 대통령께서 저와 김민석 대표, 정 전 대표 3명을 불러서 네다섯 시간 이야기했다"며 "대통령이 억울한 점을 다 다독거리고 저도 미안하다고 했고 김 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬다"고 말한 바 있다.

이재명 대통령이 지난 8월 19일 청와대에서 열린 더불어민주당 당대표·후보자 만찬 간담회에서 김민석 신임 대표와 정청래·송영길 후보와 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 송영길 후보, 김민석 대표, 이재명 대통령, 정청래 후보. 청와대 제공

이에 정 전 대표는 "지난 8·17 전당대회 때도 '지켜야 할 기밀'인 대통령과의 만남과 대화 내용을 발설하는 것은 부적절하다고 강조했었다"며 "대통령과의 만남은 대통령이 공개 여부를 판단하는 것이 옳다"고 지적했다.



또 "송 의원은 대통령과의 만남과 내용에 대해 아전인수식으로 말했다"며 "완전히 본인이 편한 대로 발설하고 있는데 대단히 부적절하다"고 비판했다.



정 전 대표는 "송 의원은 입 조심하는 게 본인에게도 좋을 것"이라며 "사람이 좀 묵직했으면 좋겠다. 그렇게 새털처럼 가벼워서야 되겠느냐"고 꼬집었다.



그러면서 "앞으로는 듣기에 따라서, 말하기에 따라서 달리 해석될 수 있는 말을 자의적으로 하지 말라"며 "특히 대통령과 관계되는 말은 특별히 더 조심하라. 다언이 병"이라고 덧붙였다.

<연합>

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