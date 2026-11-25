배달의민족이 배달로봇 ‘딜리’를 아파트 단지에 투입해 음식점에서 개별 세대 현관 앞까지 연결하는 D2D(Door to Door) 로봇 배달 서비스 확대에 나선다.

배민 운영사 우아한형제들은 프리미엄 주거 관리 기업 타워피엠씨와 ‘로봇 배달 서비스 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다. 양사는 타워피엠씨가 운영·관리하는 아파트 단지에 딜리를 도입하고 로봇 배달 서비스 운영과 공동 마케팅, 도입 단지 확대 등에 협력하기로 했다. 타워피엠씨는 타워팰리스와 한남더힐, 트리마제, 래미안 원베일리 등 국내 고급 주거단지 100여곳을 관리하고 있다.

배민 운영사 우아한형제들은 프리미엄 주거 관리 기업 타워피엠씨와 ‘로봇 배달 서비스 확산을 위한 업무협약’을 체결한 모습. 우아한형제들 제공

양사는 우선 서울 시내 시범 단지를 선정해 내년 D2D 로봇 배달 서비스 출시를 목표로 관련 인프라를 구축한다. 핵심은 아파트 공동현관과 엘리베이터, 로봇 대기 공간 등 단지 내 시설과 배달로봇을 연동하는 것이다. 서비스가 도입되면 음식이나 상품을 실은 딜리가 공동현관을 통과해 스스로 엘리베이터에 탑승한 뒤 고객 집 앞까지 이동한다. 고객은 앱 알림을 확인한 뒤 로봇 적재함에서 주문 상품을 꺼내면 된다. 시범 운영을 통해 안정성을 검증한 후 강남·서초 지역을 시작으로 타워피엠씨 관리 단지 전반으로 서비스를 확대한다는 계획이다.

딜리는 우아한형제들이 자체 개발한 자율주행 배달로봇이다. 2017년 프로젝트를 시작해 대학 캠퍼스와 아파트, 오피스, 공항 등에서 실증을 진행했고 2023년 11월 첫 자체개발 로봇을 공개했다. 지난해 2월부터는 서울 강남구 논현·역삼 일대에서 사람의 동행 없이 배민B마트 상품을 건물 1층까지 배달하고 있다. 현재 20여대가 운행 중이며 배달 가능 거리는 2.5㎞, 평균 배달 소요시간은 25분이다. 배달 가능한 주소지는 6500곳 이상, 누적 자율주행 거리는 4만㎞를 넘었고 자율주행 비율은 99% 이상이다.

지난 8월 투입된 최신 모델 ‘딜리 X3-R 1.4’는 재활용 가능한 경량 소재를 적용해 기존 모델보다 무게를 약 8% 줄였다. 카메라와 라이다로 주변 사물을 인식하고 6개 바퀴의 독립 서스펜션을 통해 연석과 경사로도 주행할 수 있다. 무게는 100㎏ 이하로 운행안전인증 기준 최대 시속 15㎞까지 운행할 수 있다. 2L 생수 기준 최대 18병을 실을 수 있고, 배터리 교체 방식으로 방전 시에도 빠르게 재투입할 수 있도록 했다.

이용도 늘고 있다. 올해 6월 로봇 배달 주문 건수는 전년 같은 달보다 240% 증가했다. 지난해 이용자 조사에서는 10명 중 9명이 다시 이용하겠다고 답했다.

우아한형제들은 아파트 단지 내 배달이 본격화되면 라이더와 음식점의 부담도 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 공동현관 출입과 엘리베이터 대기 등 시간이 많이 걸리는 구간을 로봇이 맡으면 주문이 몰리는 시간대의 배차 지연을 줄이고 라이더는 다른 배달에 집중할 수 있다는 설명이다. 회사 측은 특히 초근거리 배달이나 출입이 까다로운 단지 등 사람이 불편을 겪는 영역을 로봇이 보완할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

고명석 우아한형제들 최고기술책임자(CTO)는 “그동안 딜리를 건물 1층까지 운용해왔는데 이번에는 실내 이동까지 필요한 D2D 로봇 배달 서비스로 선보이는 첫발을 뗐다”며 “고객과 라이더, 업주가 모두 만족하는 로봇 배달 서비스를 만들어갈 것”이라고 말했다.

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