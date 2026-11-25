최태원(66) SK그룹 회장과 재산분할 소송 중인 노소영(65) 아트센터 나비 관장이 최 회장 측의 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 입장을 밝혔다.



노 관장의 대리인은 25일 입장문을 내고 "최 회장 측 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 취지의 서면을 (재판부에) 제출했다"고 밝혔다.

최태원(왼쪽부터), 노소영

대리인은 "최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.



최 회장이 지난 23일 재산분할 재상고심 재판부인 대법관 2부(주심 김성수 대법관)에 제출한 화해권고 결정 신청을 재판부가 받아들여선 안 된다는 입장을 밝힌 것이다.



최 회장은 올해 7월 파기환송심에서 책정한 재산분할금 9천440억원을 노 관장에게 전액 지급할 의사를 표한 것으로 파악됐다.



화해권고 결정은 재판부가 소송 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 원고·피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력이 있다.



노 관장이 거부 의사를 밝힌 만큼 재판부가 최 회장 측이 내세운 조건을 받아들여 화해권고 결정을 내릴 가능성은 작아졌다.

<연합>

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