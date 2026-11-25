이재명 대통령은 25일 "가정폭력의 경우 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법을 개정하겠다"고 약속했다.



이 대통령은 세계 여성폭력 추방의 날인 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 '여성이 두려움 없이 살아갈 수 있는 사회, 나라의 책무입니다'라는 제목의 글에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "최근 가정폭력과 스토킹, 교제 폭력 등 관계성 범죄가 잇따르고 있다"며 "위험 신호도 있었고, 도움을 요청하는 목소리도 있었는데도 소중한 생명을 지켜내지 못했다"고 지적했다.



그러면서 "폭력으로부터 피해자를 지켜내지 못하는 일이 반복돼선 안 된다"며 "자신의 안전을 지키는 일을 피해자 개인에게 맡겨서도 안 된다"고 강조했다.



이어 "위험 신호를 놓치지 않고 피해자의 생명을 지키는 일은 국가의 기본적인 책무"라며 "지금 할 수 있는 일부터 신속히 추진하겠다"고 언급했다.



이 대통령은 "지난달 말씀드린 '초안전사회'를 만들기 위해 피해자 보호를 더욱 강화하겠다"며 "이를 위한 범정부 종합대책도 곧 발표하겠다"고 설명했다.



아울러 "여성이 두려움 없이 일상을 살아가고, 누구나 안심할 수 있는 사회를 만들겠다"며 "국민 한 사람 한 사람의 생명을 끝까지 지키는 '목숨 살리는 정부'가 되겠다"고 다짐했다.



앞서 청와대는 이 대통령 주재로 전날 열린 국무회의에서 가정폭력 범죄에 대해 반의사불벌죄 적용 배제가 필요하다는 의견이 모아졌다고 밝힌 바 있다.



피해자가 원하지 않으면 가해자를 처벌하지 않는 반의사불벌 조항을 놓고 그동안 가해자가 처벌을 피하기 위해 피해자에게 합의를 압박하는 유인을 제공하고 사건처리 부담을 전가한다는 비판이 제기돼왔다.

<연합>

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