중소기업 10곳 중 8곳 이상이 고령자 계속고용 방식으로 법정 정년연장보다 퇴직 후 재고용을 선호하는 것으로 나타났다. 정년을 65세로 연장할 경우 청년 신규채용 기회 감소와 인건비 증가 등을 우려하는 기업도 많았다.

중소기업중앙회는 정년제를 운영하는 상시근로자 30인 이상 중소기업 501개사를 대상으로 실시한 ‘고령자 계속고용 관련 중소기업 의견조사’ 결과를 25일 발표했다. 조사는 지난 9월 15일부터 30일까지 진행됐다.

‘노인 일자리 박람회'에서 어르신이 구직 신청서를 작성하고 있다. 연합뉴스

최근 3년간 정년에 도달한 근로자를 계속고용한 경험이 있는 기업은 63.1%인 316개사였다. 이 가운데 83.9%가 ‘퇴직 후 재고용’ 방식을 활용했으며 정년 자체를 연장한 기업은 16.1%에 그쳤다. 계속고용 대상자도 희망자 전원을 고용하기보다는 직무·성과·건강상태 등을 고려해 선별한다는 응답이 78.8%로, 희망자 전원을 계속 고용한다는 응답 21.2%보다 크게 높았다.

전체 응답기업을 대상으로 바람직한 고령자 계속고용 방식을 물은 결과에서도 재고용을 선택한 기업이 83.2%로 나타났다. 정년연장을 선호한다는 응답은 16.8%였다. 재고용 선호 이유로는 ‘인력 운영의 유연성 확보’가 48.9%로 가장 많았다. 이어 ‘직무·생산성에 맞는 인력배치’ 25.7%, ‘임금·근로조건 재조정을 통한 인건비 부담 완화’ 22.1% 순이었다.

법정 정년이 65세로 연장될 경우 기업 경영에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 응답은 38.5%로, 긍정적 영향을 예상한 응답 18.2%의 두 배를 넘었다. 부정적 영향을 예상한 기업은 ‘청년 등 신규채용 기회 감소’를 47.2%로 가장 큰 부담으로 꼽았다. ‘인건비 부담 증가’가 41.5%, ‘직무수행능력·생산성 관리 부담’이 14.5%로 뒤를 이었다.

정년연장 시 청년 신규채용이 줄어들 것이라는 응답은 49.3%에 달한 반면 확대될 것이라는 응답은 0.2%에 불과했다. 신규채용 축소를 예상한 이유로는 ‘결원 감소에 따른 신규채용 수요 감소’가 49.8%로 가장 많았고, ‘인건비 부담 증가에 따른 채용 여력 감소’ 34.8%, ‘인사적체’ 10.5% 등이 뒤를 이었다.

기업들의 대응책으로는 ‘임금체계 개편’이 44.5%로 가장 많았다. 이어 직무·직급체계 개편 23.0%, 청년층 신입직원 채용 축소 20.8%, 희망·조기퇴직 등 인력 조정 확대 20.4% 순으로 조사됐다.

다만 정년 이후에도 고령자를 계속고용할 필요가 있다는 응답은 45.5%로, 필요하지 않다는 응답 14.6%보다 높았다. 계속고용이 필요한 직무로는 생산·기능직이 67.5%로 가장 많았고 일반사무직 40.4%, 서비스·판매직 23.2% 순이었다. 제조업에서는 생산·기능직 계속고용 필요성이 87.8%로 전체 평균보다 20.3%포인트 높았다.

정부의 고령인력 고용지원제도를 이용한 경험이 있는 기업은 13.4%에 그쳤다. ‘제도를 잘 모른다’는 응답이 47.7%, ‘알고 있지만 활용한 경험이 없다’는 응답이 38.9%였다. 필요한 지원으로는 고령인력 고용지원금이 80.4%로 가장 많았고 조세지원 75.6%, 사회보험료 지원 74.9%, 안전보건 분야 지원 62.7% 등이 꼽혔다.

양옥석 중기중앙회 인력정책본부장은 “중소기업들은 정년연장보다 재고용 방식을 선호하고 실제 계속고용 기업 대부분도 선별 재고용 방식을 활용하고 있다”며 “법정 정년연장이라는 단일 방식보다는 기업의 인력운영 여건과 근로자의 직무·생산성 등을 고려해 계속고용 방식을 자율적으로 선택할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

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