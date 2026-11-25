여고생 살해범 장윤기가 1심 선고 공판을 받기위해 광주지법에 출석하고 있다. 뉴스1

공소청이 수사 정보를 장윤기의 아버지에게 누설하고 증거인멸을 방조한 혐의로 기소된 현직 경찰관에게 징역 1년 6개월~3년을 구형했다.

광주지법 형사12단독 이승연 부장판사는 25일 공무상비밀누설과 증거인멸·은닉 방조 등 혐의로 기소된 광주 광산경찰서 전 강력팀장 박모 경감과 김모 경사에 대한 결심 공판을 열었다.

이날 공소청은 재판부에 박 경감은 징역 3년, 김 경사에 대해선 징역 1년 6개월을 선고해 줄 것을 요청했다.

박 경감은 장윤기 아버지에게 장윤기가 휴대전화를 버린 장소를 알리고 후배 직원에게 장윤기 차량 긴급 압수수색 영상을 삭제할 것을 지시한 혐의를 받고 있다.

현직 경찰관인 장윤기의 아버지 장모 경감과 과거 같은 지구대에서 근무한 김 경사는 사건 직후 장 경감에게 장윤기의 차량 주차 위치와 집 주소, 비밀번호 등을 알려주고 차량 열쇠도 전달한 것으로 조사됐다.

이날 공소청은 피고인들에 대한 최종 의견으로 “팀장과 팀원으로서 수사 초기에 강간 살인과 핵심 증거를 수집하지 않았고 장윤기의 아버지에게 누설함으로써 은닉·인멸되도록 했다”며 “장윤기 사건의 실체가 영구적으로 묻힐 위험을 초래했다”고 밝혔다.

두 사람에 대한 선고는 이듬해인 2027년 1월 8일 오전 10시 광주지법에서 열린다.

장윤기는 성범죄 목적 살인 등 혐의가 모두 인정돼 1심에서 무기징역을 선고받았다.

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