다음달 부터 만 13~18세 청소년도 ‘모두의카드’를 이용해 대중교통비 환급 혜택을 받을 수 있게 된다. 내년 2월부터는 청소년과 청년, 국내 거주 외국인을 대상으로 한 특화 카드도 추가된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 12월 1일부터 만 13~18세 청소년까지 모두의카드 이용 대상을 확대한다고 25일 밝혔다. 청소년에게는 수도권 일반형 기준 정률형 20% 또는 정액형 6만2000원의 환급 기준이 적용된다.

청소년도 발급 가능한 모두의카드. 국토교통부 제공

정률형은 대중교통비 지출액의 일정 비율을 돌려주는 방식이며, 정액형은 환급 기준금액을 넘어선 대중교통비 지출액을 환급하는 방식이다. 대광위는 이번 제도 개선으로 청소년을 포함한 가계의 교통비 부담이 20% 이상 줄어들 것으로 기대하고 있다.

대광위는 청소년의 이용을 위해 올해 미성년자 본인인증 체계와 이용약관 등을 개선하고 지방정부·카드사 등 관계기관과 관련 시스템을 구축해왔다.

청소년이 이용할 수 있는 모두의카드는 선불·체크카드다. 12월부터 농협과 신한, 우리, 이즐, 코레일, 토스, 티머니, 하나, IBK기업, KB국민 등에서 만 13~18세 대상 카드를 발급받을 수 있다. 카카오뱅크와 케이뱅크는 18세부터 발급할 수 있다. 카드를 발급받은 뒤 모두의카드 앱이나 누리집에서 회원가입과 카드 등록 절차를 거쳐 이용하면 된다. 대광위는 향후 시스템 개발을 통해 청소년이 선택할 수 있는 카드 상품을 추가로 늘릴 계획이다.

이용자 특성에 맞춘 전용 카드도 확대한다. 대광위는 지난 9월 모두의카드 신규 상품 공모를 진행해 카카오뱅크와 한패스, KB국민카드의 상품 3종을 추가 선정했다. 카카오뱅크는 청소년, 한패스는 국내 거주 외국인, KB국민카드는 청년층에 특화된 상품을 각각 출시할 예정이다.

신규 상품은 내년 2월부터 발급받을 수 있다. 이용자는 자신의 연령과 대중교통 이용 행태 등을 고려해 기존 상품과 새로 추가되는 상품 가운데 하나를 선택할 수 있다.

김용석 대광위 위원장은 “이동은 우리의 일상과 밀접하게 연결된 기본 요소인 만큼 대중교통 이용 부담을 줄이고 편의성을 높이기 위해 모두의카드 수혜 대상에 청소년을 포함시키고 카드 상품도 다양화했다”며 “청소년부터 어르신까지 폭넓게 이동권을 보장해 누구나 어디서나 부담 없이 편리하게 이동할 수 있도록 정책을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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