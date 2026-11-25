한국공인노무사회(회장 이완영)는 오는 12월 8일 ‘노동감독관 직무집행법’ 시행을 앞두고 취약노동자와 영세사업주의 권익 보호를 위해 노동청 내 공인노무사의 진술조력권을 보장하고 ‘공인노무사법’을 조속히 개정할 것을 촉구했다.

공인노무사는 1985년 ‘공인노무사법’ 시행 이후 노동청에서 진정·고소·고발 사건과 관련해 노사 당사자의 진술을 조력해 왔다. 그러나 고용노동부가 2022년 1월 13일 대법원 판결을 근거로 같은 해 2월 7일 지방고용노동관서에 관련 공문을 발송하면서 고소·고발 및 범죄인지 사건에 대한 공인노무사의 진술조력이 제한되고 있다.

한국공인노무사회는 해당 대법원 판결이 고소·고발장 작성과 수사절차에서의 답변서 제출 등에 관한 판단일 뿐, 노동청 내 진술조력 자체를 금지한 것은 아니라고 설명했다. 고용노동부가 판결 취지를 확대 해석해 공인노무사의 진술조력 범위를 제한하고 있다는 주장이다.

이로 인해 임금체불 등 노동관계 사건이 진정에서 고소·고발 사건으로 전환되면 취약노동자와 영세사업주는 사건 초기부터 함께한 공인노무사의 조력을 받지 못하고 변호사를 새로 선임하거나 홀로 조사에 대응해야 한다. 특히 소액 임금체불 사건은 변호사 선임비용이 체불액을 초과할 수도 있어 경제적 부담 때문에 전문가의 도움을 포기할 우려가 있다.

오는 12월 8일 시행되는 ‘노동감독관 직무집행법’은 제2조 제4호에서 노동관계법령 위반에 따른 진정·청원·탄원·고소·고발 등을 모두 ‘신고사건’으로 규정하고 있다. 노무사회는 현행 ‘공인노무사법’ 제2조가 노동관계법령에 따른 신고와 진술 등의 대행 또는 대리를 공인노무사의 직무로 규정하고 있는 만큼 노동청 내 진술조력도 인정돼야 한다고 강조했다. 이를 위해 고용노동부가 기존 공문을 개정된 법률 취지에 맞게 변경해야 한다고 덧붙였다.

아울러 현장의 법령 해석 혼선을 막기 위해 ▲노동감독관에게 제출하는 고소·고발장 등 서류 작성 및 상담 ▲노동감독관의 조사·수사 참여와 의견 진술 ▲취약계층에 대한 공인노무사의 조력 지원 등에 관한 법적 근거를 명확히 마련해야 한다고 밝혔다.

이번 법 개정 요구는 공소청 송치 전 노동감독관의 수사절차에 한정해 공인노무사의 조력을 보장하자는 것이다. 공소청이나 법원에서의 형사변호 업무는 포함하지 않는다. 변호사의 업무를 대체하려는 것이 아니라 국민이 경제적 여건과 사건 특성에 따라 전문가를 선택할 수 있도록 하려는 민생 입법이라는 게 노무사회의 설명이다.

세무사와 관세사가 관련 법률에 따라 조세범칙조사와 관세조사 과정에서 조사 참여 및 의견 진술을 보장받는 것처럼 노동관계법령 전문자격사인 공인노무사에게도 해당 분야의 전문성을 활용할 수 있도록 조력권을 보장해야 한다는 것이다.

한편 고용노동부는 새 정부 출범 당시 국정기획위원회 업무보고에서 '공인노무사 진술조력권 보장’을 주요 공약 이행과제로 제시하고 2025년 ‘공인노무사법’ 개정을 추진하겠다고 밝혔으나, 2026년 11월 현재까지 법 개정은 이뤄지지 않고 있다. 한국공인노무사회는 공인노무사의 진술조력권 보장이 직역 간 이해관계의 문제가 아니라 취약노동자와 영세사업주의 경제적 부담을 줄이고 국민의 실질적인 권리구제 기회를 보장하기 위한 것이라며 정부와 국회에 진술조력 정상화와 법 개정을 촉구했다.

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