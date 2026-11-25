삼성전자가 정기 임원 인사에서 로봇과 인공지능(AI), 파운드리(반도체 위탁생산) 분야에서 핵심 인재들을 전면 배치하면서 미래 성장동력 확보에 속도를 내는 모습이다.

전체 승진 규모가 줄어든 가운데에서도 미래 사업 관련 기술 전문가들을 중용해 메모리를 잇는 차세대 수익원을 육성하겠다는 의지로 읽힌다.

삼성전자.

25일 업계에 따르면 전날 삼성전자는 2027년 임원 인사를 통해 미래 성장동력 분야에서 인재들을 두루 승진시켰다.

회사는 성과주의 기조에 따라 역대 최대 실적을 이끈 메모리사업부에서 승진 보상을 하는 한편, 로봇과 AI, 파운드리 등 향후 성장 잠재력이 큰 사업 분야에서도 상당수의 인재들을 적극 발탁했다.

삼성전자는 "로봇, AI, 파운드리 등 미래 성장동력 분야에서 핵심 기술 확보를 주도하고 역량이 입증된 인재를 중용, 미래기술 경쟁력 제고를 위한 기술 리더십을 강화했다"고 설명했다.

마띠유 아포테커 디바이스경험(DX)부문 경영지원담당 코퍼레이트디벨롭먼트그룹장은 부사장으로 승진했는데, AI와 로봇 등 미래 성장동력 확보를 위한 파트너사와의 협상을 이끌며 사업 포트폴리오 다각화에 기여했다는 평가를 받았다.

로봇 사업을 담당하는 RX사업추진실에서도 핵심 기술 인재들이 나란히 상무로 승진했다.

형승용 로보틱스시스템그룹장은 로봇 하드웨어 시스템 개발 전문가다. 구동한 피지컬AI랩장은 휴머노이드 보행 등 로봇 AI·제어에서 전문성을 갖추고 있다.

삼성전자는 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 자회사 편입, RX사업추진실 신설에 이어 이번 인사를 통해 로봇 사업 육성에 한층 힘을 싣는 모습이다.

또한 AI 기반 데이터 플랫폼 개발·운영 전문가인 이윤경 빅데이터센터장이 부사장으로 승진하면서 제품 개발·마케팅 등 전사 차원의 AI전환(AX)에 속도가 붙을 전망이다.

파운드리에서도 사업 반등을 이끌 핵심 인재들이 눈에 띈다.

송태중 디바이스솔루션(DS)부문 파운드리사업부 테크놀로지플래닝2팀장은 수주 확대 및 중장기 사업 기반을 구축해 부사장에 올랐다.

이호 파운드리사업부 PA2팀장은 수율·성능 극대화, 류효겸 파운드리사업부 IP개발팀장은 신규 고객 확보 견인 등을 인정 받아 나란히 부사장으로 승진했다.

삼성전자가 승진 사례로 소개한 파운드리 관련 인재는 부사장 3명, 상무 4명, 마스터 1명 등 총 8명이다.

파운드리사업부는 그동안 조단위의 대규모 적자가 이어졌다.

하지만 최근 글로벌 AI 빅테크 수주와 첨단 2나노 공정 안정화 등 가시적인 성과를 내기 시작한 만큼, 인재 전면 배치로 흑자전환 시기를 앞당기고 안정적인 캐시카우로 육성하겠다는 의지로 해석된다.

업계에서는 이번 인사를 두고 삼성전자가 메모리에 편중된 수익 구조를 다변화하기 위한 포석을 둔 것으로 해석하고 있다.

이제 업계의 관심은 이르면 이번 주 발표될 조직개편으로 쏠리고 있다.

로봇, AI를 비롯해 인수합병(M&A)을 통해 사업 기반을 넓히고 있는 냉난방공조(HVAC) 등 미래 먹거리 분야의 조직을 확대할지 주목된다.

앞선 사장단 인사에서 전영현 DS부문장 부회장과 노태문 DX부문장 사장은 각각 메모리사업부장, MX사업부장 겸직을 떼고 파운드리, 로봇 사업에 힘을 싣는 것으로 역할을 조정했다.

이에 부문장 직속의 미래 사업 조직을 꾸리거나 기존 조직의 권한과 역할을 확대할 가능성이 제기된다.

<뉴시스>

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