대구가톨릭대의료원 노동조합이 임금 인상과 처우 개선을 요구하며 25일 오전 파업에 돌입했다.

공공운수노조 의료연대본부 대구지역지부 대구가톨릭의료원분회는 이날 “의료원이 물가 인상률에도 못 미치는 임금 인상안을 내놓고 대부분의 단체협약 요구안에 수용 불가 입장을 고수해 파업에 나섰다”고 밝혔다.

대구가톨릭대의료원 노동조합이 임금 인상과 처우 개선을 요구하며 25일 오전 파업에 돌입했다. 사진은 대구가톨릭대의료원 전경.

노사는 지난 9월부터 임금 인상과 육아휴직비 인상, 인력 확충 등을 두고 교섭을 벌였으나 합의점을 찾지 못했다. 노조가 지난 6일 경북지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청한 뒤 두 차례 조정 회의를 열었으나 입장 차가 좁혀지지 않아 20일 조정이 중단됐고, 파업 전날 열린 마지막 교섭마저 최종 결렬됐다.

현재 노조는 △임금 6.5% 인상 △고용보험 지급 기준에 부합하는 육아휴직비 지급 △인력 확충 등을 요구하고 있다. 반면 의료원 측은 △임금 2.5% 인상 △육아휴직수당 60% 인상안을 제시하며 맞서고 있다.

노조의 파업 돌입에 따라 의료원 측은 즉각 비상진료대책위원회를 가동했다. 응급실과 중환자실, 수술실, 분만실, 인공신장실 등 핵심 부서에는 필수유지인력을 배치해 운영 중이다.

의료원 관계자는 “비상진료 대응체계를 철저히 운영해 의료 공백과 환자 및 보호자의 불편을 최소화하겠다”고 전했다.

한편, 대구가톨릭대의료원의 전체 직원 2400여 명 중 노조원은 508명이다.

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