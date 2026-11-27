날씨가 추워지면 유독 따뜻하고 달콤한 음식이 당긴다. 겨울철 대표 간식 군고구마도 그중 하나다. 노릇하게 구워진 고구마를 한입 베어 물면 달콤함이 입안에 퍼지고, 시원하고 새콤한 동치미 국물을 곁들이면 입안이 개운해진다. 오랜 세월 ‘단짝’으로 사랑받아 온 군고구마와 동치미. 두 음식이 빚어내는 맛과 영양의 조화, 그 안에 담긴 식문화적 배경을 살펴봤다.

군고구마와 동치미. 클립아트코리아 제공

◆ 단맛과 새콤함이 만드는 겨울철 별미 조합

26일 농촌진흥청에 따르면 고구마는 굽는 과정에서 전분 일부가 당으로 분해돼 단맛이 강해진다. 수분이 줄면서 단맛도 농축된다. 이때 동치미의 새콤하고 시원한 맛이 군고구마의 묵직한 단맛을 씻어내 다음 한입을 자연스럽게 부른다.

두 음식을 함께 먹으면 소화에 좋다는 이야기도 널리 알려져 있다. 고구마는 식이섬유가 풍부하지만 한꺼번에 많이 먹으면 장내 발효 과정에서 가스가 차거나 복부 팽만감을 느낄 수 있다. 무에는 전분 분해 효소인 아밀레이스(디아스타아제)가 들어 있어 동치미가 소화에 도움을 준다는 인식도 있다.

군고구마. 클립아트코리아 제공

다만 동치미 국물을 마시는 것만으로 소화를 직접 돕거나 장내 가스를 줄인다고 단정하기는 어렵다. 발효·숙성 정도와 보관 상태에 따라 효소 활성도 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 두 음식의 궁합은 의학적으로 입증된 소화 촉진 효과보다는 단맛과 새콤한 맛, 서로 다른 식감이 어우러지는 데서 찾는 것이 정확하다.

◆ 겨울 저장 음식에서 비롯된 오랜 식문화

동치미. 클립아트코리아 제공

예부터 두 음식을 함께 먹던 식문화는 겨울철 저장 음식 문화와도 관련이 있다. 과거에는 신선한 채소를 구하기 어려운 겨울을 앞두고 무를 소금물에 담가 동치미를 만들어 저장해 먹었다. 무뿐 아니라 국물까지 함께 먹을 수 있어 겨울철 부족하기 쉬운 채소와 수분을 섭취하는 방법이기도 했다.

농촌진흥청 국립식량과학원의 농식품 올바로에 따르면 동치미는 무를 통째로 소금에 절인 뒤 배, 청각, 쪽파, 갓, 고추, 마늘, 생강 등을 넣고 소금물을 부어 익힌 물김치다.

이름에도 겨울이라는 의미가 담겼다. 동치미의 어원은 겨울을 뜻하는 ‘동(冬)’과 담근다는 의미의 ‘침(沈)’이 합쳐진 ‘동침(冬沈)’으로, 시간이 흐르면서 발음하기 쉬운 형태로 바뀐 것으로 알려져 있다.

1450년경 편찬된 조리서 ‘산가요록’에는 순무동치미와 참무동치미 제조법이 실려 있으며, ‘규합총서’, ‘증보산림경제’, ‘시의전서’ 등에도 관련 기록이 남아 있다. 한국민속대백과사전도 동치미를 겨울에 담가 먹는 김치로 소개한다.

◆ 우유·김치·귤도 고구마와 잘 어울려…영양소 보완하는 조합

사진 = 클립아트코리아 제공

군고구마는 동치미 외에도 우유와 김치, 귤 등과 잘 어울린다. 고구마에 부족한 영양소를 보충하거나 서로 다른 맛을 더해 다양한 조합으로 즐길 수 있다.

우유는 고구마에 부족한 단백질과 칼슘을 보충주는 조합이다. 탄수화물과 식이섬유가 풍부한 고구마에 양질의 단백질과 칼슘을 함유한 우유를 곁들이면 서로 부족한 영양소를 보완할 수 있다. 우유의 부드럽고 고소한 맛은 군고구마 특유의 퍽퍽한 식감을 덜어주는 역할도 한다.

김치도 고구마와 잘 어울리는 음식이다. 고구마의 은은한 단맛과 김치의 새콤하고 아삭한 맛이 조화를 이루기 때문이다. 김치는 발효 과정에서 생성되는 유산균과 유기산이 특징이지만 나트륨 함량이 높은 편이다. 고구마에 들어 있는 칼륨은 체내 나트륨 배출과 혈압 조절에 관여한다. 다만 고구마를 김치와 함께 먹는다고 나트륨 섭취 부담이 줄어드는 것은 아니므로 김치는 적당량 먹는 것이 좋다.

귤도 함께 즐기기 좋다. 귤의 상큼한 신맛은 군고구마의 진한 단맛과 어우러지고, 수분이 풍부해 퍽퍽한 식감을 보완해준다.

◆ 혈당 걱정된다면 섭취량 조절해야

사진 = 클립아트코리아 제공

군고구마는 식이섬유가 들어 있지만 탄수화물 함량도 높은 식품이다. 혈당을 관리한다면 한꺼번에 많이 먹지 말고 적정량을 섭취하는 것이 중요하다. 우유나 달걀 등 단백질이 포함된 식품을 곁들이는 것도 좋다.

특히 당뇨병 환자는 개인별 혈당 반응을 고려해 섭취량을 조절하고 식후 혈당 변화를 확인할 필요가 있다. 동치미는 나트륨 함량이 높을 수 있으므로 국물을 지나치게 많이 마시지 않는 것이 좋다.

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