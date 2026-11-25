필로폰과 대마를 서로 맞바꾸는 수법으로 마약류를 거래하고, 직접 투약한 일당 13명이 경찰에 붙잡혔다.

부산 사하경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의(향정) 혐의로 50대 A씨 등 13명을 붙잡아 전원 구속했다고 25일 밝혔다.

경찰이 압수한 마약류 및 증거물품. 부산 사하경찰서 제공

경찰에 따르면 이들은 지난 6월부터 9월까지 경남 창원시 일대에서 필로폰과 대마를 맞교환하는 방식으로 거래하고 투약한 혐의를 받고 있다.

동종 범행으로 교도소에서 수감생활 도중 지인의 소개로 알게 된 이들은 출소후 지속적으로 범행을 저지른 것으로 드러났다. A씨는 동년배 필로폰 판매책 B씨 등과 수년간 대마를 맞교환하고, 교환한 필로폰을 투약한 것으로 확인됐다. A씨는 고물상 종업원으로 일하며 안정적인 직장생활을 통해 주변의 의심을 피했던 것으로 확인됐다.

경찰은 이들로부터 948명이 동시 투약할 수 있는 필로폰 28.46g과 대마 56.3g을 압수하고, A씨가 거래한 대마의 출처와 추가 공범 여부 등에 대한 수사를 이어갈 방침이다.

경찰 관계자는 “이번 검거로 마약류가 지역사회에 유통·확산되는 연결고리를 사전에 차단했다”며 “구청과 보건소 등 관계기관과 합동 캠페인을 벌이는 등 지속적으로 마약류 범죄 예방 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.

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