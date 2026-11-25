글로벌 증시에서 하루 만에 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자) 복귀 효과가 증발했지만, 증권가에선 그의 복귀가 인공지능(AI) 투자 불확실성을 완화할 촉매제 역할을 할 것이란 긍정적인 전망이 나온다. 이 과정에서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 대비 과도한 저평가가 완화할 수 있을 것이란 분석이다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 25일 보고서에서 “젠슨 황의 복귀는 글로벌 AI 투자를 둘러싼 불확실성을 완화하고, AI 중장기 기술 로드맵과 사업

엔비디아 이사회가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 사장 겸 CEO와 이사회 이사로 즉시 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했다. 황 CEO는 미국 캘리포니아주 샌타클래라 소재 엔비디아 본사에 출근해 "두 번째 기회를 준 모든 분께 감사드린다"며 "두 번째엔 더 나은 CEO가 되겠다"고 말했다. 사진은 24일 오전 서울시 강남구 소재 엔비디아 코리아로 직원 등이 오가는 모습. 뉴스1

전략의 연속성을 확보한다는 측면에서 긍정적”이라고 평가했다.

그는 황 CEO의 복귀가 차세대 그래픽처리장치(GPU) 개발·출시 일정에 대한 시장의 우려를 완화하는 동시에 글로벌 빅테크(거대기술기업)와의 전략적 파트너십을 공고히 함으로써 AI 인프라 투자의 실행력을 높일 것으로 전망했다. 그의 복귀가 AI 산업의 중장기 성장 경로에 대한 시장의 신뢰를 회복하고 투자 가시성을 높이는 중요한 전환점이 될 것으로 봤다.

김 본부장은 “젠슨 황의 복귀는 글로벌 AI 인프라 투자 사이클의 지속성을 강화하는 계기가 될 전망”이라며 “경영 공백에 따른 제품 공급 및 기술 지원의 불확실성으로 우려가 확대됐던 빅테크와 클라우드 고객사들의 신뢰 회복을 통해 엔비디아 중심의 AI 생태계 결속력이 한층 강화될 것으로 예상한다”고 했다.

이어 “미국 중간선거 이후 부각되고 있는 AI 규제 및 정책 불확실성에 대한 대응력도 제고될 전망”이라며 “이는 글로벌 AI 인프라 투자의 연속성을 뒷받침하고 AI 산업의 구조적 성장에 대한 시장의 확신을 높이는 계기로 작용할 것”이라고 강조했다.

김 본부장은 황 CEO 복귀 이후 AI 투자 신뢰 회복이 기대되는 만큼, 국내 반도체 ‘투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스가 수혜를 입을 것이라고 내다봤다.

그는 “젠슨 황의 복귀는 최근 자금 조달 위축과 투자 심리 냉각을 겪던 AI 스타트업 및 클라우드 기업들에 강력한 안도감을 제공해 글로벌 AI 생태계 전반의 자본 선순환 회복에 기여할 전망”이라며 “특히 차세대 AI 가속기 출시와 데이터센터 투자 집행의 불확실성 완화는 고대역폭 메모리(HBM), 서버 D램 및 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가 메모리의 중장기 수요 가시성을 높이는 요인”이라고 설명했다.

이어 “최근 AI 투자 둔화 우려로 2027년 주가수익비율(PER) 2배 수준까지 하락하며 실적 대비 과도한 밸류에이션(가치 평가) 할인이 진행된 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 심리 회복 및 밸류에이션 정상화에 강력한 촉매로 작용할 것”이라고 전망했다.

한편 황 CEO 복귀 소식에 전날 6% 이상 급등해 ‘5천피’(코스피 5000)를 회복했던 코스피는 이날 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4809.00으로 출발하며 부진한 흐름을 이어가고 있다.

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