먼작귀와 협업한 에버랜드 '홀리데이 위시'. 삼성물산 리조트부문

일본 인기 애니메이션 캐릭터 ‘먼작귀’가 최근 극장판 개봉으로 국내에서도 관심을 모으는 가운데 국내 대형 테마파크·워터파크와 처음으로 손잡는다.

삼성물산 리조트부문은 용인 에버랜드와 캐리비안 베이에서 먼작귀와 협업한 겨울축제를 각각 개최한다고 25일 밝혔다.

먼작귀는 일본 일러스트레이터 나가노의 만화에서 출발한 캐릭터 ‘치이카와’의 국내 명칭이다. ‘뭔가 작고 귀여운 녀석’이라는 뜻의 줄임말로, 치이카와와 가르마, 토끼 등 개성 있는 캐릭터들이 인기를 얻고 있다.

이번 협업은 먼작귀가 국내 테마파크와 워터파크에서 선보이는 첫 사례다.

에버랜드는 겨울 풍경을, 캐리비안 베이는 스파를 배경으로 캐릭터와 함께하는 축제를 준비한다.

구체적으로 캐리비안 베이는 다음 달 3일부터 내년 3월 1일까지 겨울축제 ‘윈터 스파 캐비’를 운영한다. 에버랜드는 다음 달 19일부터 내년 3월 24일까지 겨울 시즌 축제 ‘홀리데이 위시’를 진행한다.

먼작귀와 협업한 캐리비안 베이 '윈터 스파 캐비'. 삼성물산 리조트부문

축제 대표 이미지에는 치이카와와 가르마, 토끼 등 주요 캐릭터들이 목도리를 두르거나 양머리 수건을 쓴 채 겨울 풍경과 스파를 즐기는 모습이 담겼다.

앞서 에버랜드가 지난 19일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 축제 대표 이미지와 일정 게시물은 조회수 100만회를 넘어섰다.

시설별 홍보 이미지 2개에는 치이카와·가르마·토끼 등 캐릭터 3개가 목도리를 두르고 뛰어놀거나 양머리 수건을 쓴 채 스파를 배경으로 포즈를 취하는 모습을 담았다.

에버랜드는 그동안 산리오캐릭터즈와 원피스, 케이팝 데몬 헌터스 등 다양한 인기 지식재산권(IP)을 활용한 테마 공간과 콘텐츠를 선보이며 캐릭터 협업을 이어왔다.

한편 지난 9월 30일 국내 개봉한 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’은 개봉 이후 장기 흥행을 이어가며 11월 21일 누적 관객 300만명을 돌파했다.

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