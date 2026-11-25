빅뱅(BIGBANG) 태양(본명 동영배)이 과민대장증후군으로 인해 난처한 상황에 처한 적이 있다고 고백했다.

지난 24일 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에는 '집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 '집대성' 영상 갈무리

이날 영상에서 태양은 일산에 있는 콘서트장으로 향하던 중 겪었던 일화를 털어놨다. 태양은 "과민대장증후군이 있다"며 "어디에 어떤 화장실이 있는지 알려주는 맵이 있다"고 운을 뗐다. 이어 "일산 쪽에 콘서트를 연습하러 가는데 신호가 왔다"며 "당시 강변북로였는데 위치를 보니 상수동이었다"고 설명했다.

그는 "강변북로에서 빠져서 이전에 이용하던 의상실에 갔는데 비밀번호가 바뀌어 있었다"며 "그렇다고 YG 신사옥에 가고 싶지는 않았다"고 말했다.

그 이유에 대해서는 "군대에 있을 때 신사옥이 완공됐다, 제대하고 나서 이런 일로 처음 방문하는 게 남사스럽고 미안했다"고 설명했다. 그러나 결국 다른 화장실을 찾지 못해 신사옥을 찾을 수밖에 없었다고 밝혔다.

태양은 "이후 같은 이유로 두 번이나 갔다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 태양은 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔해 메인보컬이자 메인댄서로 활약했다. '눈, 코, 입' 등 다수의 히트곡을 발표했으며, 2026년에는 '리브 패스트 다이 슬로우'(LIVE FAST DIE SLOW)로 MAMA 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 상을 받는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

<뉴스1>

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