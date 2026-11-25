배우 이도현과 임지연이 결별한 가운데 이도현이 소셜미디어에 공개한 의미심장한 게시물에도 관심이 이어지고 있다.

이도현과 임지연은 지난 24일 결별 사실을 알렸다. 이도현의 소속사 YH엔터테인먼트 측은 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

임지연의 소속사 아티스트컴퍼니 측도 "서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다"며 "배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해주기 어렵다"고 전했다.

결별 소식이 전해지면서 이도현의 SNS에도 시선이 모였다. 그가 약 7주 전 자신의 인스타그램 계정에 해외 일정을 소화하는 모습이 담긴 사진이 화제가 됐다.

사진에는 "Loved you more than you loved yourself(당신이 자신을 사랑한 것보다 당신을 더 사랑했어요)"라는 글이 적혀 있다. 해당 문구가 이도현의 심경을 반영한 것이 아니냐는 추측이 나왔다.

두 사람은 지난 2022년 공개된 넷플릭스 드라마 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 당시 임지연은 학교폭력 가해자 박연진 역을, 이도현은 주인공 문동은의 복수를 돕는 주여정 역을 맡았다.

이도현이 지난해 5월 전역한 후 최근까지 데이트 목격담이 전해지는 등 변함없는 애정을 이어왔지만, 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

<뉴시스>

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