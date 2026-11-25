올해부터 생수 무라벨 판매가 의무화됐지만 매대에는 여전히 라벨이 붙은 제품과 라벨 없는 제품이 함께 놓여 있다.

제주삼다수 제공

무라벨 의무는 ‘국내에서 제조한 먹는샘물’에만 적용된다. 해외에서 생산한 먹는샘물이나 국내에서 만들었어도 혼합음료로 분류된 제품은 라벨을 계속 붙일 수 있다.

국내 생수 시장 점유율 1~3위는 제주삼다수, 아이시스, 백산수다.

25일 삼일PwC경영연구원 보고서가 인용한 닐슨IQ 자료에 따르면 2023년 점유율은 제주삼다수 40.3%, 아이시스 13.1%, 백산수 8.3%였다. 세 제품 모두 국내 기업이 판매하는 먹는샘물이지만 무라벨 의무 적용 여부는 생산지에 따라 다르다.

제주삼다수와 아이시스는 국내에서 생산해 의무 대상이다. 백산수는 농심이 중국 지린성 공장에서 생산해 들여오는 수입 먹는샘물이어서 대상에서 빠져 있다. 국내 제조 먹는샘물 중 오프라인 낱병 판매 제품은 올해 말까지 계도기간이 운영된다. 현행 기준이 유지되면 계도기간이 끝난 뒤에도 백산수는 라벨을 붙여 팔 수 있다.

생산지가 같아도 제품 유형이 다르면 기준이 달라진다. 오리온의 닥터유 제주용암수는 제주삼다수처럼 제주에서 생산해 생수 매대에서 팔리지만 제품 유형은 ‘혼합음료’다.

먹는샘물은 지하수나 용천수 등을 마시기에 적합하게 처리한 물로, 먹는물관리법의 관리를 받는다. 혼합음료는 식품 관련 법령과 기준을 따른다. 그래서 국내에서 만든 혼합음료는 먹는샘물을 대상으로 한 무라벨 의무를 적용받지 않는다.

라벨이 있는 제품은 병 앞면의 로고와 디자인으로 알아볼 수 있다. 무라벨 제품은 병마개나 용기에 새긴 제품명을 보고 골라야 한다. 병마개 색과 용기 모양까지 비슷하면 원하는 제품을 한눈에 찾기 어렵다는 지적이 나온다.

생수업계가 형평성 문제를 제기하는 것도 이 때문이다. 국내 제조 먹는샘물은 라벨이 사라져 매대에서 브랜드가 잘 보이지 않게 됐다. 같은 매대의 수입 먹는샘물은 기존 라벨의 로고와 디자인을 그대로 쓸 수 있다.

정부는 최근 먹는샘물 수입업계를 만나 무라벨 전환에 관한 의견을 들었다. 당국은 통상적인 의견 수렴이었으며 수입 먹는샘물에 무라벨 의무를 적용할지는 정해지지 않았다고 밝혔다. 혼합음료는 현재 무라벨 의무 대상이 아니다. 대상을 혼합음료까지 넓히는 방안은 아직 공식적으로 나오지 않았다.

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