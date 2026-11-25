젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 하루 전 급반등했던 국내 증시가 25일 장 초반 다시 큰 폭으로 떨어지며 4700선대로 밀려났다. 개장 직후 급락세가 이어지면서 유가증권시장에는 매도 사이드카가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시21분 기준 코스피는 전장보다 231.58포인트(4.63%) 내린 4774.45를 기록 중이다. 지수는 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4809.00으로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 한때 4743.17까지 밀렸다. 급락세에 오전 9시8분에는 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.

코스피가 하락 출발한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 3.94%(197.03포인트) 하락한 4809.00으로 출발했다. 코스닥 지수는 1.75%(11.67포인트) 내린 654.21로 개장했다. 뉴스1

유가증권시장에서 외국인이 8385억원을 순매도하며 하루 만에 ‘팔자’로 돌아섰다. 기관도 1911억원 매도 우위를 보이며 지수를 끌어내리고 있다. 개인은 홀로 9121억원을 순매수하며 물량을 받아내고 있다.

국내 증시 급락은 간밤 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 약세를 보인 영향으로 풀이된다.

뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 0.85% 올랐지만 나스닥 종합지수(-1.48%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-0.50%)는 하락했다. 특히 엔비디아(-5.86%)와 마이크론(-11.01%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)(-9.90%) 등이 동반 하락하며 필라델피아 반도체지수가 7.88% 급락했다. 황 CEO 복귀에도 미 증권거래위원회(SEC)의 회계 조사와 다음달 3일 미 상원 청문회 등 불확실성이 남은 데다, 미국의 ‘과잉생산 관세’ 발표를 앞두고 미·중 무역 갈등 우려가 다시 고개를 든 탓이다.

시가총액 상위 종목 중에서는 반도체주의 낙폭이 두드러진다. 전날 6%대 강세를 보였던 삼성전자는 7.76% 급락한 17만4700원, SK하이닉스는 7.86% 내린 106만7000원에 거래되고 있다. SK스퀘어(-8.95%)와 삼성전기(-8.51%), KB금융(-2.38%), 현대차(-1.45%), LG에너지솔루션(-0.79%) 등도 약세다. 반면 삼성바이오로직스(3.18%)와 셀트리온(2.63%) 등 제약·바이오주는 오름세를 나타내고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 12.61포인트(1.89%) 내린 653.27을 나타내고 있다. 지수는 전장 대비 11.67포인트(1.75%) 내린 654.21로 출발해 장중 641.21까지 밀렸으나 이후 낙폭을 일부 만회했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 666억원, 208억원을 순매도하고 있으며 개인이 824억원 매수 우위다.

코스닥 시총 상위 종목도 대체로 하락세다. 주성엔지니어링이 8.54% 급락한 가운데 에코프로비엠(-2.60%), 에코프로(-2.58%), 레인보우로보틱스(-1.17%) 등이 내리고 있다. 대장주 알테오젠은 5.89% 상승하며 선방하고 있다.

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