해운대 빛축제 때 해운대해수욕장 백사장에 설치된 빛 조형물. 해가 진 바다를 따라 조명이 깔려 있다. 사진=한국관광공사 제공

한 해를 마무리하며 겨울 바다 야경을 보러 갈 만한 곳이 부산에 있다. 오는 28일 불을 켜는 해운대 빛축제다. 빛축제가 열리는 해운대해수욕장 백사장 끝자락에는 동백섬이 있다. 이곳 바위에 새겨진 ‘해운대(海雲臺)’ 세 글자가 지명의 출발점으로 전해지지만, 그 글씨가 누구의 것인지는 아직 확인되지 않았다.

또 동백섬 끝자락에는 지난 2005년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상들이 모였던 누리마루 APEC하우스가 있어, 해가 지기 전 회의장을 둘러본 뒤 빛축제로 발길을 옮길 수 있다.

25일 해운대구와 국가유산청 등에 따르면 제13회 해운대 빛축제는 28일부터 내년 1월10일까지 44일간 해운대스퀘어(구남로)와 해운대해수욕장 일원에서 열린다.

올해 주제는 ‘딥 다이브 해운대(DEEP DIVE HAEUNDAE)’로, 바다 수면에서 깊은 바다로 내려갈수록 빛이 밝아지는 여정을 내세웠다.

하늘에서 내려다본 해운대 동백섬. 숲으로 덮인 섬 끝에 누리마루 APEC하우스가 있고 뒤로 해운대 해변이 이어진다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ ‘해운대’ 세 글자는 누가 새겼을까?

해운대석각은 동백섬 안 작은 바위 윗면에 ‘해운대’ 세 글자를 새긴 것이다. 지난 1999년 3월 부산시 기념물로 지정됐다.

이 글씨는 통일신라 후기 학자 최치원이 남긴 것으로 전해진다. 최치원이 가야산으로 향하던 길에 이 일대 경치에 반해 돌을 쌓아 대(臺)를 만들고, 바다와 구름, 달과 산을 즐기며 바위에 글씨를 새겼다는 이야기다.

‘해운대’라는 지명도 이때부터 생겼다고 한다. 하지만 국가유산청은 이 글씨가 최치원의 것이라는 사실이 정확히 확인된 바는 없다고 밝히고 있다.

다만 석각이 오래됐다는 근거는 있다. 고려 후기 문신 정포(1309∼1345)는 시에서 ‘대는 황폐하여 흔적이 없고 오직 해운의 이름만 남아 있구나’라고 읊었다. 국가유산청은 이 구절을 근거로 고려 때 이미 석각이 있었다고 본다.

세월은 글씨에도 흔적을 남겼다. 비바람과 파도에 오래 씻기면서 지금은 가운데 ‘운(雲)’ 자가 심하게 닳아 있다.

해운대 동백섬 해안 산책로에서 바라본 해운대 야경. 사진=한국관광공사(송재근) 제공

◆ 이제는 섬이 아닌 동백섬, 겨울에 꽃 피운다

동백섬은 이름과 달리 지금은 섬이 아니다. 오랜 세월 퇴적작용으로 육지와 이어졌지만, 옛 지형을 따라 여전히 동백섬으로 불린다.

흐르는 물에 흙과 모래, 자갈이 내려와 쌓이면서 뭍과 이어진 육계도(陸繫島)다. 섬 전체가 1999년 3월 부산시 기념물로 지정됐고, 지난 2024년 9월 부산시 자연유산으로 바뀌었다.

이름처럼 동백나무가 많아 겨울에서 봄 사이 붉은 꽃이 피고, 꽃송이째 통으로 떨어진다.

국가유산청 해설에 따르면 동백나무가 자라는 남해안에는 ‘동백섬’이라는 이름의 섬이 많다. 해운대 동백섬도 섬을 붉게 물들이는 동백나무가 이름이 됐다. 지금도 섬 둘레에는 동백나무와 소나무가 울창하고, 섬 가운데에 최치원의 동상과 기념비가 서 있다.

섬을 두르는 산책로를 따라 걸으면 최치원의 동상과 시비, 황옥공주 전설을 담은 인어상, 누리마루 APEC하우스를 차례로 만난다. 동백섬은 연중무휴 상시 개방해 빛축제를 본 뒤 밤 산책으로 이어 갈 수 있다.

해 질 무렵 동백섬 바닷가에서 바라본 누리마루 APEC하우스. 사진=한국관광공사(송재근) 제공

◆ 세계 정상들이 모였던 동백섬 끝 ‘누리마루’

동백섬 끝자락의 누리마루 APEC하우스는 2005년 11월19일 APEC 21개 회원국 정상들이 정상회의와 오찬을 한 곳이다. 이름은 순우리말 ‘누리(세계)’와 ‘마루(정상)’에 APEC하우스를 더한 것으로, ‘세계 정상들이 모여 APEC 회의를 하는 집’이라는 뜻을 담았다.

건물은 한국 전통 건축인 정자를 현대적으로 풀어냈고, 지붕은 동백섬의 능선을 본떴다. 정상회의가 열린 3층 회의장은 2005년 당시 모습 그대로 보존해 기념관으로 공개하고 있다. 대청마루를 본뜬 테라스에서는 오륙도와 광안대교, 달맞이 언덕이 보인다.

다만 섬 산책로와 달리 누리마루는 오후 6시에 문을 닫고 입장은 오후 5시에 마감한다. 빛축제가 불을 켜는 시각에 관람이 끝나는 셈이어서, 누리마루를 먼저 둘러본 뒤 빛축제로 넘어가는 순서가 낫다. 관람료는 없으며 매달 첫째 월요일은 쉬어 축제 기간 중에는 12월7일과 내년 1월4일이 휴관일이다.

해운대 빛축제 때 거리 위를 덮은 파란 빛 터널. 사진=한국관광공사 제공

◆ 점등은 밤 11시까지, 체험은 9시까지 한편 올해 빛축제의 해운대스퀘어(구남로)에는 크루즈의 출항을 알리는 ‘크루즈 게이트’와 30m 길이의 빛의 터널, 대형 다이버 벌룬이 들어선다. 해운대해수욕장 백사장에는 대형 배 조형물과 잠수함 모양의 심해탐사기지, 대형 거북 조형물 등이 놓인다. 개막 점등식은 28일 오후 6시부터 1시간 동안 해운대해수욕장에서 열린다. 해운대구립소년소녀합창단의 오프닝 공연에 이어 불꽃쇼와 본공연이 펼쳐진다. 점등 시간은 축제 기간 매일 오후 6시부터 밤 11시까지다. 빛 조형물·미디어아트와 함께 운영되는 체험 프로그램은 오후 6시부터 9시까지 참여할 수 있다.

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