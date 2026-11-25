중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 불륜 스캔들로 퇴진했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 하루만에 전사 회의를 열고 “끔찍한 실수를 저질렀다”며 전 직원 앞에서 사과했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 이사회에 압력을 행사해 자신이 복귀하게 됐다는 세간의 보도를 부인했다.
24일(현지시간) 블룸버그통신, 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 황 CEO가 한 시간 동안 진행된 회의에서 “아내에게 성실하지 못했고, 아이들에게 상처를 줬으며, 여러분 모두에게도 상처를 줬다”면서 이같이 밝혔다. 그는 매일 1시간 30분씩 심리 치료를 받고 있다고도 밝혔다.
황 CEO는 자신이 직접 작성한 회사 행동 강령을 위반했다면서 “용납할 수 없는 일”이라고 자책했다. 그러면서 30년 전 공동 창업했던 회사를 다시 이끌 기회를 얻게 돼 감사하다고 말했다. NYT는 “회의는 침울한 분위기로 시작했지만, 결국 불만을 토로하는 격렬한 분위기로 바뀌었다”고 회의 상황을 묘사했다.
황 CEO는 이 자리에서 트럼프 대통령이 엔비디아 이사회에 압력을 가해 자신을 복직시킨 것이 아니라고 주장했다. 그는 “(자신이) 법 위에 군림하는 업계 거물이거나, 행동 강령 위에 있는 존재라서 복귀한 것이 아니다”라면서 “(이사회가) 전반적인 상황을 평가하고 사실을 수집했으며, 결과 국가 안보에 위협이 되지 않는다는 확신을 얻었기 때문(에 복귀한 것)”이라고 말했다.
트럼프 대통령에 대해서는 “우리 회사를 좋아하고, 자랑스러워 한다”면서 “트럼프 대통령은 나의 대통령이고, 나는 우리 대통령과 우리 나라가 성공할 수 있도록 헌신할 것”이라고 말했다. 다만 그는 엔비디아는 비정치적인 회사이며, 차기 대통령이 누구든 똑같이 할 것이라고 설명했다.
엔비디아에 별도의 승계 계획도 필요하지 않다고 강조했다. 그는 “유능한 리더들이 조직의 각 부문을 이끄는 독특한 비즈니스 모델을 운영하고 있다”며 약 60명에 달하는 핵심 임원이 자신에게 직접 보고하는 의사결정 구조를 자랑스럽게 여긴다고 말했다. 그러면서 “다른 임원이 더 중요하다는 것을 의미하게 되기 때문에, 승계 계획을 믿지 않는다”면서 “60명 중 누구든 자신의 후임이 될 수 있다”고 덧붙였다.
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