인천 남동구가 지역화폐를 비롯한 민생경제 선순환 정책인 ‘남동e음 플랫폼’ 도입을 앞두고 현장 의견 청취에 나선다. 각계 목소리를 사업 계획에 반영해 실효성 있는 운영 방향을 마련하는 데 목적이 있다.

인천 남동구청 전경. 남동구청 제공

남동구는 12월 1일 본청 7층 소강당에서 ‘남동e음 플랫폼 운영 원탁토론회’를 개최한다. 이번 사업의 도입 필요성과 기대효과를 살펴보고, 관내 다양한 주체들과 소통하기 위한 자리다.

이날 구민들과 구의원, 관계 공무원 등 80여명이 참석할 예정이다. 양준호 인천대 경제학과 교수가 ‘남동e음 플랫폼 활성화 방안’을 주제로 발표하고, 플랫폼 사례와 상권 연계 서비스를 소개한다.

원탁토론은 거버넌스, 주민자치·마을공동체, 청년, 사회적경제, 소상공인, 자영업자, 교육, 복지 등 8개 분야로 나눠 진행한다. 토론은 조별로 자유로운 대화와 함께 합의사항을 정리하는 방식으로 이어진다. 토론 결과는 전체 공유하며, 구는 수렴된 내용을 향후 추진 과정에서 별도 검토한다.

이병래 남동구청장은 “남동e음 플랫폼이 실질적인 도움이 되는 프로젝트로 자리 잡도록 노력하겠다”며 “제안들을 꼼꼼히 살펴 실효성은 높이면서 지역 주체들과 더불어 운영 방향을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

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