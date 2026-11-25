지난달 16일 발생한 부천 공장 화재 진압 중 순직한 김진석 소방위가 국가유공자(순직군경)로 등록됐다.

국가보훈부는 25일 “김 소방위의 숭고한 희생에 대한 예우와 지원이 신속하게 이뤄지도록 10월 19일 등록 신청 후 보훈심사위원회 심의·의결을 거쳐 32일 만인 지난 20일 국가유공자로 결정하고 등록을 마쳤다”고 밝혔다.

고 김진석 소방위. 뉴스1

보훈부는 지난 23일 유족에게 등록 사실을 안내했다.

이에 따라 보훈부는 조만간 대통령 명의의 국가유공자 증서를 유족에게 전달할 계획이다.

보훈부는 보훈 보상금과 의료·교육·취업 지원, 유가족 정서 지원 프로그램 ‘히어로즈 패밀리’ 등을 유족이 적기에 받을 수 있도록 안내할 방침이다.

이번 등록은 2022년 보훈부와 소방청이 체결한 업무협약에 따라 소방청 내 소방보훈전담팀이 유족의 등록 신청부터 심사자료 준비·제출까지 원스톱으로 지원하면서 신속하게 진행됐다.

특히 김 소방위는 위험직무순직 인정 절차에 앞서 보훈 심사가 먼저 이뤄졌다.

보훈부는 그동안 보훈심사 절차를 개선해 등록 기간을 단축해왔다.

2022년 1월부터는 위험직무순직으로 인정된 군인과 경찰·소방공무원의 보훈심사를 생략해 3~4개월 걸리던 등록 기간을 80일 이내로 줄였다.

2024년 2월부터는 위험직무순직 인정 절차가 진행 중인 경우에도 보훈심사를 먼저 진행해 처리 기간을 60일 이내로 단축했다.

보훈부는 인사혁신처 등 관계부처와 함께 순직 공무원 예우가 늦어지지 않도록 법령 개정도 추진하고 있다.

이를 통해 보훈심사 생략 대상을 위험직무순직으로 인정된 일반직공무원까지 넓힐 계획이다.

또 순직 유족급여 청구일과 국가유공자 등록 신청일 중 빠른 날을 기준으로 보훈 보상 수급권이 발생하도록 해, 신청이 늦어져 보상 시작 시점까지 늦어지는 불이익을 줄일 방침이다.

권오을 보훈부 장관은 “화마 속에서도 끝까지 임무를 다한 김 소방위의 희생을 결코 잊지 않겠다”며 “국가를 위해 희생한 분들과 유가족이 하루라도 빨리 합당한 예우와 지원을 받을 수 있도록 보훈제도를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지