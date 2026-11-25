한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 사회관계망서비스(SNS)를 통한 도핑방지 홍보 성과를 인정받아 대한민국 커뮤니케이션대상에서 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

KADA는 지난 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 커뮤니케이션대상’에서 국회 행정안전위원장상을 수상했다고 25일 밝혔다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 지난 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 커뮤니케이션대상’에서 국회 행정안전위원장상을 수상했다고 25일 밝혔다. KADA 제공

지난해 SNS 부문 우수상인 한국사보협회장상을 받은 데 이어 올해는 국회 행정안전위원장상까지 거머쥐며 2년 연속 수상 기록을 세웠다. 특히 이번 상은 SNS 분야에 한정되지 않고 인쇄사보·기획·디자인, 온라인·광고·영상, 마케팅PR 등 전체 41개 부문을 대상으로 수여되는 상이라는 점에서 의미를 더한다.

KADA는 도핑검사와 금지약물 등 자칫 어렵고 딱딱하게 느껴질 수 있는 전문 정보를 숏폼 영상과 유머, 최신 콘텐츠 트렌드에 접목해 대중의 눈높이에서 전달해왔다. 직원들이 직접 영상에 출연하고 유관기관과 협업하는 등 다양한 형식으로 콘텐츠를 제작해 선수뿐 아니라 일반 국민과의 접점도 넓혔다.

일방적인 정보 전달에서 벗어나 이용자 반응을 콘텐츠 기획에 반영한 점도 특징이다. 정확한 정보 전달이라는 공공기관의 역할을 유지하면서도 대중의 자발적인 관심과 참여를 끌어내 도핑방지 메시지의 확산을 꾀했다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)의 대표적인 콘텐츠. KADA 제공

김일환 KADA 사무총장은 “도핑방지 정보는 정확할 뿐 아니라 국민에게 실제로 전달되고 이해돼야 의미가 있다”며 “앞으로도 전문성은 지키되 누구나 쉽고 재미있게 접할 수 있는 콘텐츠로 공정한 스포츠의 가치를 확산하겠다”고 말했다.

올해 36회째를 맞은 대한민국 커뮤니케이션대상은 한국사보협회가 주최하는 조직 커뮤니케이션 분야 전문 시상식이다. 120여명의 심사위원단이 기획의 창의성과 정보성, 제작의 독창성 및 양방향성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

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